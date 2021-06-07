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Известия.ru

В Бишкеке заявили об обострении ситуации на киргизско-таджикской границе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы ухудшилась. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Уточняется, что со стороны Таджикистана отмечается скопление техники и военнослужащих.

«Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная. С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

В 00:00 мск таджикская сторона начала установку контейнера на неописанном участке территории Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом вглубь киргизской территории, расстояние которого оценивается в 1 тыс. м.

В сообщении отмечается, что пограничная служба Киргизии принимает всевозможные меры с целью недопущения эскалации конфликта.

Ранее, 24 мая, президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым заявил о том, что Москва будет принимать всевозможные меры в рамках решения острых вопросов в двусторонних отношениях между Киргизией и Таджикистаном.

«Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров», — сообщил российский лидер.

Военный конфликт произошел на одном из участков границы Таджикистана и Киргизии в конце апреля. Ему предшествовал конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», принадлежность которого оспаривают обе стороны.

Обе республики стянули дополнительные военные силы к участку границы, где произошла перестрелка. Уточнялось, что пять погранзастав подверглись атаке, на одной из них начался пожар.

К вечеру стороны смогли договориться о прекращении огня с 17:00 мск. Они взяли на себя обязательство отвести силы на места прежней дислокации.

Однако 30 апреля перестрелка на киргизско-таджикской границе возобновилась. Таджикские силовики произвели обстрел села Кызыл-Бел в приграничном с Киргизией районе. Позже стороны решили отвести войска от линии государственной границы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует достигнутые договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений.

В результате конфликта, по данным министерства здравоохранения и социального развития Киргизии, погибли 13 и пострадали 134 человека. Кроме этого, в Киргизии сгорели десятки жилых домов, школа и погранзастава.

СМИ Таджикистана сообщали о примерно 90 пострадавших и около 10 погибших с таджикской стороны, пока официального подтверждения информации нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Таджикистан
Персоны
Путин Владимир
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