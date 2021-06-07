Cargo Dragon стартовал с двумя солнечными антеннами к МКС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС. Запуск был осуществлен с помощью Falcon 9 в 20:29 мск в четверг, 3 июня, сообщает телеканал «Известия». Старт прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня. Корабль доставит на МКС 3,3 т продуктов и оборудование.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС. Запуск был осуществлен с помощью Falcon 9 в 20:29 мск в четверг, 3 июня, сообщает телеканал «Известия». Старт прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня. Корабль доставит на МКС 3,3 т продуктов и оборудование.