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Известия.ru

Cargo Dragon стартовал с двумя солнечными антеннами к МКС

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Грузовой космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС. Запуск был осуществлен с помощью Falcon 9 в 20:29 мск в четверг, 3 июня, сообщает телеканал «Известия». Старт прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня. Корабль доставит на МКС 3,3 т продуктов и оборудование.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС. Запуск был осуществлен с помощью Falcon 9 в 20:29 мск в четверг, 3 июня, сообщает телеканал «Известия». Старт прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня. Корабль доставит на МКС 3,3 т продуктов и оборудование.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
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