Главы МИД КНР, Афганистана и Пакистана призвали к ответственному подходу при выводе иностранных войск с афганской территории

Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане.

Пекин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Вывод иностранного контингента из Афганистана должен проходить ответственно и упорядоченно, иначе ситуацией воспользуются террористические группировки, заявляют министры иностранных дел Китая Ван И, Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар и Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Три стороны призывают ответственно и упорядоченно продвигать процесс вывода иностранных войск, с тем чтобы предотвратить ухудшение ситуации в области безопасности в Афганистане и не дать террористическим силам воспользоваться возможностью для перегруппировки", - говорится в совместном заявлении министров по итогам трехсторонней встречи, состоявшейся накануне в формате видеоконференции.

Главы МИД при этом отметили, что "безопасность Афганистана окажет непосредственное влияние на стабильность и экономическое процветание региона в целом", а также "даст Афганистану и региону возможность самостоятельно эффективно управлять своей национальной судьбой".

Они подчеркнули необходимость мирного урегулирования внутреннего конфликта в Афганистане и призвали все стороны в стране объявить о скорейшем и всеобъемлющем прекращении огня, положить конец насилию и создать необходимые условия для переговоров между афганским правительством и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Главы МИД считают, что афганское правительство "может играть ведущую роль в афганском процессе мира и примирения и работать со всеми сторонами над разработкой всеобъемлющей программы мира".

Министры трех государств заявили, что поддерживают все многосторонние усилия, в частности, прилагаемые ООН и Шанхайской организацией сотрудничества, направленные на установление мира и стабильности в Афганистане.

Текст заявления опубликован на сайте китайского внешнеполитического ведомства в пятницу.