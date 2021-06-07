Расчеты "Бук-М3" отбили условный воздушный налет на учении в Алтайском крае

Новосибирск. 4 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3"общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, во время учения уничтожили высокоманевренные цели условного противника, сообщает пресс-служба ЦВО.

По замыслу учения, условный противник планировал атаковать с воздуха военные объекты и расположение войск с помощью ракетно-авиационного удара.

"Военнослужащие зенитно-ракетного соединения совершили марш на штатной технике в район учебно-боевого применения, развернули ЗРК "Бук-М3", обнаружили высокоманевренные цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками. Отработка действий проходила в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника", - говорится в сообщении.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.