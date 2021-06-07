Две тактические группы кораблей Тихоокеанского флота провели учения у побережья Камчатки

Владивосток. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Две тактические группы кораблей на северо-востоке России отрабатывают в Тихом океане плановые задачи боевой подготовки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Согласно сообщению, малые ракетные корабли "Смерч" и "Разлив" действуют в составе корабельной ударной группы, а малые противолодочные корабли "Усть-Илимск" и "Холмск" - в составе противолодочной ударной группы.

"В море, у побережья Камчатки, экипажи осуществили совместное тактическое маневрирование, наладили устойчивое взаимодействие между кораблями в ходе учений по отражению удара средств воздушного нападения условного противника и ведении артиллерийского боя", - отмечается в сообщении.

Противолодочные корабли провели поиск подводных лодок условного противника и выполнили учебную постановку минных заграждений на вероятных маршрутах действия субмарин. В свою очередь малые ракетные корабли отработали вопросы нанесения совместного ракетного удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков крылатых ракет.