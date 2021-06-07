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Известия.ru

На Балтфлоте прошла тренировка по ведению разведки расчетами БЛА

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) соединения морской пехоты Балтийского флота (БФ) провели тренировку по развертыванию разведывательных постов в позиционном районе. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе БФ.

В ходе мероприятия боевой подготовки военными подразделений БЛА был совершен марш в назначенный район полигона «Хмелевка», развернут пост управления, запущены беспилотники «Орлан», а также осуществлена разведка местности. Уточняется, что объектом разведывательных мероприятий стали замаскированные пункты командования условного противника.

Кроме того, расчеты БЛА выполнили корректировку огня, контроль выдвижения и развертывания подразделений соединения в процессе выполнения ими боевых стрельб на территории полигона.

В военной тренировке были задействованы несколько расчетов. Главным условием выполнения поставленной задачи было обнаружение «противника» в кратчайшее время на одной заправке топливного бака БЛА.

Все расчеты подтвердили свой профессионализм и уложились в нормативные сроки.

Во вторник, 1 июня, стало известно о том, что в 2021 году Балтийский флот пополнится двумя ракетными малыми кораблями — «Буря» проекта 22800 и «Град» проекта 21631.

Усиление Балтфлота происходит на фоне общего укрепления западных рубежей страны. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, из-за роста военной активности НАТО у российских границ принято решение сформировать в 2021 году около 20 новых частей и соединений в составе Западного военного округа.

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