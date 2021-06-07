Превращение Т-90С в подобие "Оплота" не понравилось военным Индии

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Практически с самого начала своей независимости на Украине вели настоящую информационную войну против российского военно-промышленного комплекса.

Особенно серьезным было противостояние в области бронетанковой техники. В Киеве делали все, чтобы потеснить наши предприятия везде, где только можно. Поэтому очень часто в ход шла дезинформация, откровенный демпинг и другие нечистоплотные методы.

Характерным в этом плане является предложение разработчиков из Незалежной по "модернизации в Индии Т-90С Bhishma", по сути, превращение его в некое подобие "Оплота".

Если более детально рассматривать этот проект, то окажется, что из российской машины предлагали убрать большой перечень различных узлов и агрегатов.

Например, у командира должен был появиться громадный панорамный прицел ПНК-6. Динамическая защита представлять собой украинскую "реактивную броню "Дуплет". В корме башни планировалось водрузить отсек для части боекомплекта.

И, наконец, в двигательный отсек собирались установить 6ТД-3 мощностью целых 1400 л.с. Правда, эту "сырую" силовую установку в течение длительного времени так и не смогли излечить от массы недостатков.

Разумеется, индийские военные не стали всерьез воспринимать этот авантюрный прожект, который мог закончиться лишь грандиозным провалом.

Дмитрий Лемешко