Войти
Вестник Мордовии

Превращение Т-90С в подобие "Оплота" не понравилось военным Индии

722
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Практически с самого начала своей независимости на Украине вели настоящую информационную войну против российского военно-промышленного комплекса.

Особенно серьезным было противостояние в области бронетанковой техники. В Киеве делали все, чтобы потеснить наши предприятия везде, где только можно. Поэтому очень часто в ход шла дезинформация, откровенный демпинг и другие нечистоплотные методы.

Характерным в этом плане является предложение разработчиков из Незалежной по "модернизации в Индии Т-90С Bhishma", по сути, превращение его в некое подобие "Оплота".

Если более детально рассматривать этот проект, то окажется, что из российской машины предлагали убрать большой перечень различных узлов и агрегатов.

Например, у командира должен был появиться громадный панорамный прицел ПНК-6. Динамическая защита представлять собой украинскую "реактивную броню "Дуплет". В корме башни планировалось водрузить отсек для части боекомплекта.

И, наконец, в двигательный отсек собирались установить 6ТД-3 мощностью целых 1400 л.с. Правда, эту "сырую" силовую установку в течение длительного времени так и не смогли излечить от массы недостатков.

Разумеется, индийские военные не стали всерьез воспринимать этот авантюрный прожект, который мог закончиться лишь грандиозным провалом.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
30.10.2014
На деньги союзников
02.04.2014
Россия открывает рынки сбыта вооружений в Восточной Африке и Латинской Америке
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
26.09.2012
Кому мы делаем ракеты?
04.07.2012
В сегменте основных боевых танков Россия прочно удерживает лидирующие позиции на мировом рынке оружия
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников