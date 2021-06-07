Рогозин попросит главу НАСА убедить Байдена «угомонить» сторонников санкций

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что попросит главу НАСА Билла Нельсона убедить президента США Джо Байдена в необходимости «угомонить» сторонников санкций против российских предприятий. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель российского космического ведомства отметил, что несколько месяцев назад обратился с письмом в министерство торговли Соединенных Штатов, но пока ответа не получил, поэтому теперь намеревается передать копию обращения своему американскому коллеге.

«Попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», — пояснил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» выразил надежду, что ему удастся объяснить отсутствие логики в ограничениях против российских предприятий. Он заключил, что Нельсон человек «мудрый, опытный, возрастной», поэтому должен это понять.

В конце 2020 года Минторг США опубликовал список с российскими и китайскими организациями, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. В частности, под американские санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс» и другие предприятия.

Марина Совина