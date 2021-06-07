Московская конференция по безопасности приглашает НАТО к дискуссии

Минобороны России пригласило руководство НАТО для откровенного, честного и профессионального диалога на IX Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня.

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Он отметил, что на форуме в Москве традиционно приглашаются к выступлению не только партнеры, разделяющие подходы РФ к решению основных мировых проблем, но и оппоненты и страны, сотрудничество с которыми на сегодняшний минимально или равно нулю. Главы оборонных ведомств 119 государств получили приглашения российского военного ведомства.

«И это страны всех регионов мира — Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Европы, включая членов ЕС и руководство НАТО», — уточнил Фомин в эфире телеканала RT.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ приглашало всех, не делая «каких-либо исключений по политическим мотивам».

«А приезжать на конференцию или нет — право остается за каждой конкретной страной, за каждым конкретным участником», — добавил он.

«Как и всегда, в июне мы ждем на конференцию руководителей ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, СНГ, Лиги арабских государств, АСЕАН, Африканского союза, Международного комитета Красного креста», — продолжил замминистра.