Войти
Военно-промышленный курьер

Московская конференция по безопасности приглашает НАТО к дискуссии

648
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны России пригласило руководство НАТО для откровенного, честного и профессионального диалога на IX Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня.

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Он отметил, что на форуме в Москве традиционно приглашаются к выступлению не только партнеры, разделяющие подходы РФ к решению основных мировых проблем, но и оппоненты и страны, сотрудничество с которыми на сегодняшний минимально или равно нулю. Главы оборонных ведомств 119 государств получили приглашения российского военного ведомства.

«И это страны всех регионов мира — Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Европы, включая членов ЕС и руководство НАТО», — уточнил Фомин в эфире телеканала RT.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ приглашало всех, не делая «каких-либо исключений по политическим мотивам».

«А приезжать на конференцию или нет — право остается за каждой конкретной страной, за каждым конкретным участником», — добавил он.

«Как и всегда, в июне мы ждем на конференцию руководителей ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, СНГ, Лиги арабских государств, АСЕАН, Африканского союза, Международного комитета Красного креста», — продолжил замминистра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
ООН
Персоны
Фомин Александр
Проекты
NATO
Евросоюз
ОБСЕ
ШОС
Похожие новости
12.11.2019
НАТО вместо ООН
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
06.03.2017
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
27.04.2015
С чего начинаются войны
31.12.2014
Что доктрина прописала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 10:35
  • 105
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников
  • 06.06 05:23
  • 33
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М