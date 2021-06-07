Daily Mail (Великобритания): жесткое послание НАТО Путину перед саммитом в Женеве

НАТО не скрывает, что угрожает Путину перед саммитом в Женеве. Это цель прошедшей операции «Союзное небо». Но читатели не верят, что Путин испугался. «Старые В-52 — отличные цели для С-400!», «На всех парах в Третью мировую войну? Помните, есть еще и Китай!», «Демократы снова на тропе войны? Спасибо Джозефу-катастрофе!», «Я скучаю по Трампу!»

31 мая нынешнего года группа из шести американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-52Н Stratofortress в сопровождении боевой авиации всех стран НАТО пролетела над всеми 30 членами альянса в демонстрации силы перед первой встречей Владимира Путин с Джо Байденом с тех пор, как последний стал президентом.

Четыре дальних бомбардировщика B-52 приняли участие в европейском этапе операции "Союзное небо" (Allied Sky), в ходе которой они в течение 12 часов пролетали над 28 странами-союзниками, включая Эстонию, Латвию и Литву - прямо у порога России.

В то же время, другие два самолета B-52, базирующиеся в США, пролетели через воздушное пространство США и Канады, чтобы завершить это союзное турне по странам-членам НАТО.

Генерал Джеффри Харригян, командующий ВВС США в Европе и глава объединенного Воздушного командования НАТО, назвал эту миссию "устрашающей демонстрацией превосходства НАТО в воздухе" и сказал, что она доказывает, что "не существует таких проблем, с которыми мы не можем справиться".

Это последние крупномасштабные учения НАТО, которые состоятся в преддверии встречи президентов Байдена и Путина, намеченной на 16 июня в Женеве.

Большие морские учения с участием британского авианосца "Королева Елизавета" в сопровождении подводной лодки, эсминцев и фрегатов в настоящее время проходят недалеко от Португалии.

Позже в июне за ними последуют наземные учения, которые пройдут в районе Черного моря, недалеко от границы с Россией.

Операция "Союзное небо" проводится уже второй год, впервые она была проведена в августе с шестью бомбардировщиками B-52 - четыре летали над Европой и два над США.

Известно, что четыре бомбардировщика принявшие участие в европейском этапе учений в этом году, были передислоцированы из Америки на авиабазу Морон в Испании несколько недель назад.

Во время европейской миссии бомбардировщики сопровождали 100 истребителей из 22 стран НАТО.

В операции также участвовали самолеты-заправщики Stratotankers KC-135, дислоцированные на авиабазе британских ВВС Милденхолл в Англии, которые заправляли "летающие крепости" В-52, когда они находились в воздухе.

"Бомбардировочные миссии демонстрируют надежность наших сил для решения задач глобальной безопасности, которые сегодня являются более разнообразными и неопределенными, чем когда-либо в нашей истории", - добавил генерал Харригян.

Операция "Союзное небо" происходила на фоне стремительно ухудшающихся отношений между Россией и Западом, которые еще больше ухудшились на прошлой неделе после принудительной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Беларуси.

Хотя Россию не обвинили в прямом участии в заговоре, глава НАТО Йенс Столтенберг сказал, что "трудно поверить", что Москва не была каким-то образом причастна к нему, а Путин является единственным мировым лидером, который защищает диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

Этому предшествовала начатая в этом году Россией внезапная начала концентрация своих вооруженных сил на границе с Украиной, что вызвало в мире опасения по поводу российского вторжения.

США также наложили санкции на Россию за попытки вмешательства в их президентские выборы и "государственные" хакерские атаки.

Американский и российский лидеры попытаются "зарыть топор войны в Женеве", где Байден пообещал восстановить "предсказуемость и стабильность" в отношениях Вашингтона с Москвой.

На повестке дня будет ряд проблем, в том числе Украина, Беларусь, кибератаки и вопросы прав человека, такие как отправка в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, который жаловался на жестокое обращение в заключении.

Комментарии читателей газеты Daily mail

ListeriaPenguin

Британия в 2016 году нанесла нам в США больше урона с вмешательством в наши выборы, чем Россия. И все же мы называем британцев союзниками!

Watching again

Да, я так и вижу, как Путин просто вспотел от этой операции. Ха-ха!

punkmonkey

Это еще только начало! Наши бригады гендерного равенства и воук-культуры будут рады. Наконец-то, и мужики и бабы будут гибнуть одинаково. Никакой гендерной и ЛГБТ-дискриминации!

Towag

Ну что, на всех парах в Третью мировую войну?! Помните, там еще есть Китай! Прямо как испорченные детсадовские дети, ей-богу!

Paul Greenwood, Man

Забавно, что США нужно летать на этих старых баржах через всю Европу, чтобы показать себя, тогда, как Кинжал, Калибр и SARMAT делают это проще. Британия потратила 3 миллиарда долларов на постройку General Dynamics танка со скоростью 20 миль в час, который не может стрелять с ходу, а страна, отказавшаяся от своих фрегатов, чтобы заплатить за плоские платформы, не может защищаться без этих фрегатов. Поэтому нам и нужно, чтобы наши таблоиды тупили, чтобы скрыть полную некомпетентность нашего МО. Россия НИКОГДА не нападала на Британию………. Китай воевал с Британией только в Северной Корее и самом Китае………. если Великобритания готовится к войне, на этот раз он может просто исчезнуть с лица Земли - ведь это очень небольшой участок суши, и SARMAT легко принесет всем нам здесь долгую спокойную ночь!

AAK123

Байден быстро двигается к ненужной войне. В 1990 году США согласились не расширять НАТО за пределы существовавших тогда 19 стран-членов. Сегодня, после расширения, это 30 стран. Россия рассматривает НАТО как наступательную угрозу, особенно с учетом того, что НАТО была развернуто в Афганистане. Россия не хочет, чтобы Украина была частью НАТО, учитывая их общую историю. Это будет угрожать России из-за того, что НАТО находится на ее границах с Украиной. Точно так же, как мы не хотели, чтобы советские ракеты были на Кубе, Великобритания не нуждается в российских базах в Ирландии. Разумным ходом было бы пригласить Россию вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта и укрепить наш альянс против Китая.

robertm47

Я уверен, Путин весь дрожит. Четыре старых бомбардировщика, каждому из которых более 60 лет! Вот это угроза! Аж жуть!

D.Lareme

Мы в Штатах никак не можем разобраться даже с нашими южными границами. А тут взялись сдерживать Россию!

Herbie09

Печально, но мне кажется, что Китай, Россия и Иран точно знают, кто у нас в мире "бумажный тигр"!

sugarat

Только вслушайтесь в эту похвальбу: американские стратегические бомбардировщики пролетели над 30 странами-членами НАТО и оказались совсем рядом с границами России"! И после этого вы удивляетесь, что Россия рассматривает НАТО как экзистенциальную угрозу своей безопасности. Попробуйте-ка поставить себя на место русских.

Scotch Bonnet

Чем тут хвастаться? Ведь любой специалист скажет вам, что эти B-52 очень уязвимы из-за колоссального излучения, видимого для радаров, и своей ужасной неповоротливости. Русская система ПВО С-400 легко достанет их на расстоянии аж 400 километров!

Bones 22

Почему мы дразним русского медведя, если все хорошо знаем, что настоящим врагом для нас является Китай?

paulwbafc73

Спасибо "Джозефу-катастрофе"!

Scotch Bonnet

Джо, это так просто! Разреши Путину качать его газ в Германию и сдери с него взятку через Хантера! И всего делов! Все эти акции устрашения только для шоу!

Doge To The Moon

Я скучаю по Трампу!

Bill E Banter

Демократы снова на тропе войны!

Donatela

А почему вообще мы считаем русских угрозой? Вот в чем вопрос. Они что, собираются захватить Британию? Впрочем, если они это и сделают, это даст замечательное разнообразие нашим консерваторам и лейбористам!

Rory

Явная и тупая глупость - разжигание НАТО войны против демократической России (безусловно, демократия в ней несовершенна - как, впрочем, и везде в мире) - будет подвергнута осуждению со стороны наших будущих поколений - если они вообще продолжат существовать. Из-за такого полного отсутствия предвидения Запад потерял всякую возможность сдерживать истинную тиранию коммунистического Китая, вынуждая Россию искать военный союз со своим естественным противником.

Frenchton

Если вы думаете, что русские забыли, как их обманули немцы в начале Второй мировой войны, то ошибаетесь. У русских железная память. И с немцами они посчитались сполна!

Juche1912

Наверное, наш сонный Джо думает, что он едет встречаться с Брежневым!

SuperHamster

Байден так напоминает мне Джимми Картера: одни разговоры и никакого дела! У нас проблемы с газом, инфляцией, ужасной экономикой! А он все болтает! Демократы - выдающиеся мастера запутывать и разрушать все!

Jon Marx

Когда Россия совершает нечто подобное, США бьются в истерике! Сплошной цинизм!

Dr John Bercow

Это просто провокация со стороны НАТО, и ничего более того!

NakedAndAfraid

А что, пожалуй, это мысль!

Крис Плезанс (Chris Pleasance)