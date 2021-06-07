Беспилотники залпового огня

Как дроны на ракете катаются

Принятие на вооружение реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» и программа разработки новых корректируемых и управляемых снарядов с дальностью огневого поражения до 200 км ставят на повестку вопрос о создании принципиально новых беспилотных летательных аппаратов в качестве штатных средств РСЗО.

Роль доставщика малогабаритного БПЛА в заданный район выполняет специальный вариант серийной ракеты, использующей стандартный двигательный отсек. Разница лишь в том, что вместо боевой части она несет полезную нагрузку. Такое решение существенно сократит время от старта до появления БПЛА в районе цели, расширит функционал системы и ее автономность.

ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕИ

По словам промышленников, «Торнадо-С» доставляет к цели несколько тонн взрывчатого вещества, а полный залп накрывает площадь 67,6 га. Эта система представляет развитие 9К58 «Смерч», используемой армиями 16 государств мира.

Разработчик РСЗО тульский НПО «Сплав» предложил заказчикам схему взаимодействия «Смерча» c малогабаритным комплексом разведки и наблюдения поля боя. Сначала речь шла о комплексе «Строй-П», разработанном ГУП НИИ «Кулон» через три года после принятия на вооружение «Смерча» в 1987-м. Комплекс предназначен для круглосуточного наблюдения объектов и передачи их телевизионного или тепловизионного изображения в реальном времени на наземный пункт управления.

«Строй-П» включает наземный пункт дистанционного управления, технологическую и транспортно-заряжающую машины, а также 10 дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов «Пчела-1». На вооружение российской армии в 1997 году поступил дневной вариант, позднее сообщалось о разработке ночной «Пчелы». Минобороны закупило некоторое количество этих беспилотников, а также более продвинутых «Типчак» для использования в том числе как корректировщиков артиллерийского огня.

Инициатива тульских оружейников по сопряжению с ними «Смерча» нашла поддержку АО «Рособоронэкспорт», в январе 2003 года опубликовавшего пресс-релиз о совместном применении РСЗО и ДПЛА. Оно рассматривалась как часть «программы комплексного использования различных по своему функциональному назначению и принципам действия систем вооружений».

Алгоритм взаимодействия виделся так. Обнаружив объект противника, «Пчела-1» транслирует его изображение на наземный пункт управления, где происходит автоматическое определение координат с передачей данных на командный пункт РСЗО. Там в автоматическом режиме производится расчет установок для стрельбы и по готовности боевой машины 9А52–2 осуществляется пуск ракет (на полный залп отводится не более 40 секунд). Весь процесс от обнаружения до уничтожения объекта занимает две-три минуты.

Кроме доработок, связанных с использованием ДПЛА, модернизированный вариант «Смерча» отличался большей степенью автоматизации подготовки и пуска новых реактивных снарядов. Максимальная дальность их составляла 90 км вместо прежних 70. На боевой машине применялся обновленный комплект аппаратуры связи и управления.

Согласно «Рособоронэкспорту», время на поражение цели с марша сократилось в пять-шесть раз, а расход снарядов снизился в полтора раза. Батареи РСЗО получали возможность «избирательно и оперативно», в любое время суток и различных погодных условиях поражать вновь выявленные цели противника.

Чтобы убедиться в поражении объекта, «Пчела-1» выполняет круговой облет. Телевизионная и инфракрасная камеры на борту имели разрешение, позволявшее с высоты порядка километра отчетливо видеть воронки от снарядов, а также определять тип движущегося транспортного средства или бронетехники. Поскольку такая аппаратура отечественного происхождения обладала низкими потребительскими качествами, иностранным покупателям предлагались альтернативные варианты европейского производства.

Несмотря на интересный функционал связки РСЗО+ДПЛА, продвинуть ее на экспорт не удалось по причине низкого технического уровня отечественных БПЛА того периода.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ

Осознав серьезное отставание от стран Запада в данной области, руководство военного ведомства активизировало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке «небесных роботов». Сегодня достигнут значительный прогресс, что показали события 2015–2021 годов в Сирии. В частности, предложены и отработаны алгоритмы практического взаимодействия артиллеристов с разведывательными ротами, оснащенными ДПЛА «Орлан-10» и др.

Стремясь использовать эти наработки для продвижения на мировой рынок, специалисты «Уралвагонзавода» (вместе с «Техмашем» и «Рособоронэкспортом», входящими в состав госкорпорации «Ростех») продемонстрировали представителям иностранных государств возможности совместного использования самоходной гаубицы «Мста-С» и экспортного варианта ДПЛА «Орлан-10Е».

Динамический показ состоялся 19 апреля на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. ДПЛА передавал координаты цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их расчету самоходки. «Инозаказчику продемонстрированы боевые возможности модернизированной 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1–155 в составе артиллерийского комплекса. Установка осуществила стрельбу на максимальную дистанцию 40 км с восстановлением наводки в автоматическом режиме... «Мста-С» показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником «Орлан-10Е», – сообщили в госкорпорации «Ростех».

Бризантное действие шестидюймовых осколочно-фугасных снарядов с лихвой компенсирует возможные неточности в определении координат, расчетах параметров стрельбы и состояния атмосферы. Если же нужно добиться прямого попадания в подвижную малогабаритную мишень, применяются корректируемые снаряды типа «Краснополь-М», оборудованные головкой самонаведения по лучу оптического квантового генератора.

Подобные боеприпасы требуют подсвета цели внешним источником, в роли которого могут выступать переносные лазерные системы наводчиков на линии фронта или заброшенных на территорию противника групп разведчиков. Задачи целеуказания также могут решить самолеты, вертолеты и ДПЛА, оснащенные соответствующей аппаратурой.

Все это было отработано в противостоянии с реальным противником. Примером удачного использования технологии можно считать поражение «Краснополями» пунктов управления и мест хранения ударных «дронов» незаконными вооруженными формированиями сирийской оппозиции, пытавшимися нанести ущерб авиабазе «Хмеймим».

Как можно понять из видеоряда в интернете, в ходе недавнего наступления правительственных войск в провинции Идлиб для подсвета объектов мятежников при обстреле артиллерией использовались новейшие модификации ДПЛА, оснащенные лазерными целеуказателями.

ОТ «ПЧЕЛЫ» К «ОРЛАНУ»

Все эти факты свидетельствуют о значительном прогрессе в области совершенствования армейских разведывательно-ударных комплексов, техники и тактики их использования в конфликтах. Однако есть нюанс.

Беспилотные комплексы разведки действуют со ствольной артиллерией и РСЗО как различные системы. Например, наблюдением, разведкой и поиском целей занимается подразделение разведки, оснащенное ДПЛА типа «Орлан-10», а огневым поражением противника – батарея РСЗО. Логическим шагом вперед будет появление в арсенале «Торнадо-С» ракеты, которая вместо боевой части несет миниатюрный БЛА разведки и наблюдения. Он не заменит «Орланы», но расширит функционал существующей системы залпового огня.

Идея поместить миниатюрный «беспилотник» в ракету возникла давно, но осуществить ее на практике оказалось непросто. Радиоэлектроника и электрооптика советского и раннего российского периодов не отличалась надежностью. К тому же при пуске реактивного снаряда возникают сильные перегрузки. Как показала практика, аппараты технологического уровня «Пчелы-1» функционируют без поломок и «глюков» максимум пять-десять циклов. Лишь недавно сумели довести качество и технические параметры до приемлемого уровня. «Орлан-10» выдерживает до восстановительного ремонта сотни и даже тысячи часов налета.

Между тем главный заказчик поставил перед коллективом НПО «Сплав» задачу по модернизации парка РСЗО советского периода с сохранением калибра реактивных снарядов и значительным (до четырех раз) повышением их эффективности. Это стало возможным путем внедрения автоматизированных систем управления огнем, вычислительных машин и точного позиционирования по навигационным сигналам спутников «Глонасс».

Доработки производятся на имеющихся в строевых частях боевых и командно-штабных машинах. Механизируются процессы перезарядки, шире используется автоматика. Это позволяет повысить темп стрельбы и сократить численность экипажей. Обновленный комплект радиоэлектроники и связи дает боевым машинам возможность выполнять автономные задания, тогда как ранее предпочтение отдавалось действиям в составе батареи.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Первым среди советских РСЗО доработки прошел «Град» с переименованием в «Торнадо-Г». При сохранении габаритов снаряда максимальная дальность стрельбы увеличилась с 20,8 до 40 км. Это стало возможным благодаря внедрению малогабаритных двигателей на «смесевом ракетном твердом топливе» (СРТТ). Затем настала очередь доработки «Смерча» в «Торнадо-С». За счет передовых марок стали облегчили корпус снаряда, применили новые виды СРТТ, оптимизировали аэродинамические формы и параметры системы управления полетом. Дальность выросла до 90, а затем – до 120 км.

После принятия системы на вооружение в 2016 году начался новый этап – создание высокоточных управляемых ракет (УР) для запуска с имеющихся боевых машин. Недавно анонимные источники в ОПК сообщили журналистам о скором начале огневых испытаний УР на полигоне.

Напомним, что «Смерч» – первая в мире РСЗО с корректируемыми реактивными снарядами, за счет которых круговое вероятное отклонение уменьшилось в два-три раза и составило порядка 0,2–0,3% от дальности стрельбы. Снаряды имеют систему стабилизации траектории полета в каналах тангажа и рысканья. Для этого на борту имеются гироскоп и газодинамические рули, работающие в первые четыре-пять секунд за счет пороховых газов. Остальное время РС движется в неуправляемом режиме.

А вот новая УР имеет блок управления для автоматического определения местоположения и вычисления оптимальной траектории полета при помощи аэродинамических рулевых поверхностей. Основу составляет «бесплатформенная инерционная навигационная система» (БИНС) с коррекцией точности по сигналам ГЛОНАСС. На конечном участке в работу вступает комбинированная головка самонаведения с телевизионным и тепловизионным каналами. Возможно использование и полуактивной лазерной системы наведения.

Проект создания УР для РСЗО калибра 300 мм анонсировали в феврале 2017 года при посещении НПО «Сплав» министром обороны. Согласно новостным лентам, максимальная дальность действия перспективной ракеты составляет порядка 200 км. Решить задачу поиска целей и точного наведения УР можно при помощи БПЛА, в том числе штатных для «Торнадо-С». Благо калибр предоставляет техническую возможность.

Специалисты НПО «Сплав» предложили оригинальную разработку: «разведывательный БПЛА». Средство доставки – «реактивный снаряд РС 9М534 в снаряжении БПЛА». Беспилотник массой 40 кг имеет калибр по фюзеляжу 200 мм, что позволяет вписать его вместе с раскладывающимися аэродинамическими поверхностями в габариты ракеты. Высота барражирования до 500 м, время 20 минут, площадь осмотра района цели 10 млн кв. м.

Разработчикам пришлось решить множество инженерных задач: в какой точке траектории отделить полезную нагрузку, раскрыть тормозной парашют, разложить аэродинамические поверхности, запустить бортовые системы аппарата, начать сбор и передачу информации.

Прототип такого БПЛА демонстрировался на аэрокосмическом салоне «МАКС». Целью было привлечь внимание иностранных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности приобретенных РСЗО «Смерч». Недавно прошли сообщения, что интерес к данной разработке проявлен. Если иностранный заказ материализуется и изделие встанет на поток, серийные образы поступят на вооружение и нашей армии.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.