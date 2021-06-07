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Военно-промышленный курьер

Боевые корабли могут вернуться на стапели «Балтийского завода»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Программа модернизации производственных мощностей «Балтийского завода» предполагает строительство сухого дока, перекрытого эллингом, реконструкцию и техническое перевооружение корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного цехов и возведение ряда вспомогательных объектов.

Как пояснил гендиректор верфи Алексей Кадилов на V Международном Арктическом саммите, эти и другие мероприятия позволят внедрить на предприятии технологию крупноблочного строительства судов в сухом доковом комплексе.

Проект перспективной программы модернизации производственных мощностей «Балтийского завода» разработан в рамках реализации Стратегии развития судостроительной промышленности РФ на период до 2035 года, уточнили в пресс-службе верфи.

«Осуществление мероприятий по реконструкции и модернизации позволит заводу выйти на высокосерийное строительство крупнотоннажных образцов техники: ледоколов различных проектов, крейсеров, танкеров, судов универсального назначения, плавучих атомных энергоблоков и круизных лайнеров», – заявили представители завода.

Предполагается, что модернизация производства создаст условия для внедрения эффективной технологии крупноблочного строительства, которая обеспечит сокращение цикла строительства заказов до полутора лет и снизит трудоемкость приблизительно на 25%.

Кроме того, удастся достигнуть роста производительности стапельного производства в 2 раза и обеспечить рост технической готовности заказов при выводе до 96–98%. Срок окупаемости инвестиционных затрат составит 8,5 года, цитирует Flotptrom заводскую пресс-службу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Проекты
Арктика
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