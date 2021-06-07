Сеул может не бояться ракет с Севера

Две Кореи оказались на грани вооруженного конфликта

Тема противостояния Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики ныне постепенно сходит с новостных лент. Появляются новые информационные поводы. Тем не менее ситуация на Корейском полуострове по-прежнему остается напряженной. Кроме того, сохраняется определенная вероятность возвращения двух корейских государств к обмену недружественными заявлениями, способных при определенных обстоятельствах привести к открытому вооруженному конфликту.

ПЕРЕГОВОРЫ СТАРЫХ СОЮЗНИКОВ

Новым моментом в развитии ситуации на Корейском полуострове стали проведенные 21 мая президентами США и Южной Кореи переговоры в Вашингтоне о снятии со стороны Соединенных Штатов ограничений по дальности полета южнокорейских баллистических ракет. В подписанном главами обеих государств заявлении сообщается о прекращении действия предыдущего американо-южнокорейского соглашения 1997 года (Мissile Development Guideline), устанавливавшего ограничения на возможности Южной Кореи по разработке и поставке в войска баллистических ракет.

Длительное время США препятствовали созданию в Южной Корее ракет значительной дальности, и до последнего времени южнокорейские ракетные разработки находились под договорным контролем. Соглашение от 1997 года давало Южной Корее право разрабатывать баллистические ракеты с дальностью до 300 км при предельном весе боевой части до 500 кг, что было закреплено присоединением Южной Кореи к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в 2001 году.

НОВЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ КОНФЛИКТА

Вероятность начала вооруженного конфликта, а тем более для его перехода в стадию конфликта регионального уровня, не так велика, как кажется на первый взгляд. Тем не менее расширение возможностей южнокорейского баллистического вооружения способно существенно изменить баланс сил на Корейском полуострове. Поэтому следует рассмотреть силы сторон возможного конфликта и оценить их соотношение. В случае начала войны первыми ее участниками станут Республика Корея и КНДР. Именно от их действий будет зависеть ситуация в регионе.

Вооруженные силы двух корейских государств серьезно различаются. КНДР уступает РК по числу боевых бронированных машин, вертолетов, надводных боевых кораблей. Однако Пхеньян имеет превосходство в численности личного состава, боевых танков, орудий полевой артиллерии, боевых катеров, подводных лодок. КНДР также опережает РК в количестве баллистических ракет всех типов.

Республика Корея располагает формированиями морской пехоты с серьезными десантными возможностями. К тому же следует учитывать присутствие на Юге полуострова американского воинского контингента (около 28 500 военнослужащих) со значительным количеством вооружений и военной техники (до 200 ОБТ и 150 ББМ). В случае начала военных действий он обеспечит серьезную военно-техническую поддержку силам Республики Корея.

Следует отметить факт обладания КНДР баллистическими ракетами средней дальности и отсутствия таковых на вооружении РК. В зоне действия стратегических ракетных войск КНДР оказывается вся Республика Корея, часть Японии, Китая и других государств.

СУХОПУТНЫЙ КОМПОНЕНТ

Сухопутные войска Республики Корея оснащены в основном современной боевой техникой и способны вести успешные наступательные и оборонительные операции армейского масштаба. Однако, учитывая рельеф местности (75% территории КНДР занимают горы) и масштаб фортификационной подготовки территории в южных районах Северной Кореи (большое количество тоннелей и укрытий, глубина которых достигает 100 м), сухопутные войска РК без помощи США не смогут реализовать свои наступательные возможности.

С пересмотром соглашения о развитии баллистических ракет Южная Корея получила возможность увеличить массу их боевых частей. В 1970–1980-е годы южнокорейские инженеры фактически втайне от американцев на основе старой американской зенитной ракеты Nike Hercules самостоятельно разработали первую оперативно-тактическую баллистическую ракету национального производства Hyunmoo 1 c дальностью стрельбы около 180 км. В 2011 году была разработана оперативно-тактическая твердотопливная баллистическая ракета Hyunmoo 2 (после модификации Hyunmoo 2А) с дальностью до 300 км и весом боевой части до 500 кг. С 2015 по 2020-й были проведены испытания Hyunmoo 2В, Hyunmoo 2С, Hyunmoo 4. По данным корейских источников, дальность последних разработок достигала 800 км, а вес боевой части проникающего типа был увеличен до 2000 кг.

Сухопутные войска КНДР также обладают достаточно высоким боевым потенциалом, несмотря на относительно устаревшее вооружение (до 80% парка ОБТ составляют Т-55 и Т-62). Очевидно, что значительное количество вооружений и военной техники различных типов в сочетании с развитой сетью фортификационных сооружений позволят им вести эффективные оборонительные действия даже против противника, превосходящего их в качественном отношении и в условиях господства его авиации в воздухе. Однако наступательные возможности северокорейских сухопутных войск весьма ограниченны.

Тем не менее гористый рельеф местности, заранее подготовленные укрытия, запасы вооружения и боеприпасов позволят развернуть масштабную партизанскую войну, которая может длиться годами. При этом для подавления партизанского движения противникам КНДР придется выделять значительные силы сухопутных войск (исходя из опыта Афганистана, Ирака – до 200 тыс. человек и более).

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

В целом сравнение сухопутных войск в условиях современной войны необходимо вести с учетом военно-воздушных сил. ВВС Северной Кореи не смогут эффективно противостоять южнокорейским F-16 и F-15 (до 200 единиц), имея в своем составе модернизированные МиГ-21 и китайские копии еще более устаревших самолетов. Даже относительно новые МиГ-29 не смогут оказать серьезное влияние на ход воздушных сражений, поскольку их количество невелико (до 30 единиц).

Республика Корея располагает самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Таким образом, обстановка в воздухе, вероятнее всего, будет благоприятной для действий южнокорейской ударной авиации.

ВВС КНДР обладают весьма ограниченными возможностями для нанесения ударов по наземным объектам на территории Республики Корея из-за устаревшего парка авиатехники. С началом войны с РК и США основная часть северокорейской бомбардировочной и штурмовой авиации, вероятнее всего, будет уничтожена авиацией и ракетами американо-южнокорейской коалиции, а также их средствами ПВО в течение двух-пяти суток.

Даже не имея самых современных средств ПВО, вооруженные силы КНДР смогут обеспечить достаточно высокий уровень безопасности своих объектов. В этом деле будет полезной интегрированная система связи и управления, включающая РЛС, командные пункты и зенитные батареи. Северокорейская система ПВО имеет эшелонированную структуру и прикрывает все опасные направления и важные объекты.

То же самое можно сказать и о противовоздушной обороне РК. Совместно с зарубежными партнерами эта страна создала эффективную оборону от воздушного нападения. Судя по имеющимся данным, южнокорейская ПВО будет очень сложным препятствием для устаревших самолетов КНДР.

ВОЕННО-МОРСКОЙ КОМПОНЕНТ

ВМС Северной Кореи способны создать угрозу флоту противника лишь в прибрежной части прилегающих морей – главным образом силами ракетных катеров, малых и сверхмалых подводных лодок, а также минным оружием. Подводные лодки ВМС КНДР обладают крайне ограниченными возможностями в борьбе против современных надводных кораблей и могут иметь значение лишь как носители минного оружия. Ракетные катера, имея на вооружении устаревшие ракеты, не представляют угрозы для южнокорейских эскадренных миноносцев и фрегатов, обладающих мощной ПВО. Малые и сверхмалые подводные лодки в силу малой автономности и малой скорости хода способны поражать корабли, находящиеся вблизи берега на стоянке или движущиеся малым ходом.

ВМС Южной Кореи способны самостоятельно завоевать господство на море в своей операционной зоне. Состав вооружения кораблей ВМС Южной Кореи позволяет оказывать действенную огневую поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и осуществлять подавление береговой обороны противника.

Серьезным преимуществом ВМС РК следует считать корпус морской пехоты с десантным флотом. При хорошей организации операции южнокорейские морские пехотинцы способны захватить участок северокорейского берега и организовать на нем плацдарм для дальнейшего наступления.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА

Оценивая боевой потенциал ВС Республики Корея, их следует признать одними из самых технически оснащенных в регионе. Однако можно предположить, что с учетом демократических преобразований южнокорейское общество будет в меньшей степени толерантно к возможным боевым потерям в межкорейском конфликте, нежели тоталитарное общество Севера. Готовность переживать тяготы и лишения войны у населения и военнослужащих РК ниже, чем у северокорейцев.

Оценивая боевой потенциал ВС КНДР, можно констатировать, что они способны вести эффективные оборонительные действия даже против высокотехнологичного противника в условиях господства его авиации. Однако наступательные операции северокорейских ВС против южнокорейских будут сопровождаться исключительно большими потерями при весьма сомнительных шансах на успех.

ВЫВОДЫ

Возможности ВС обеих стран в случае вооруженного конфликта следует признать равными. Обе армии в сравнении с вероятным противником имеют как преимущества, так и недостатки. Можно предположить, что на данный момент руководство как РК, так и КНДР осознает невозможность, опираясь лишь на собственные силы, одержать безоговорочную победу в вооруженном конфликте. Поэтому вероятность его на Корейском полуострове в ближне- и среднесрочной перспективе остается низкой. Вместе с тем повышение боевых возможностей Южной Кореи за счет наращивания баллистического вооружения может изменить баланс сил в регионе.

Но при этом следует учитывать, что оба корейских государства являются инструментами в руках их главных политических союзников – США и КНР. Соперничество этих держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является, по сути, главной причиной нагнетания напряженности в процесс межкорейского противостояния. В случае же преодоления некой «критической отметки» одной из сторон не исключено возникновение здесь острого кризиса. Который может перерасти в локальную войну с неизбежным вовлечением в нее великих держав, что пока входит в противоречие с их интересами в регионе.

Роман Кузнецов

Роман Иванович Кузнецов – журналист.