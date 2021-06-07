Новые вызовы ОДКБ на афганском направлении

За 20 лет военной кампании в Афганистане Вашингтон так и не достиг поставленных целей.

Организация не только укрепляет границы, но и развивает политический диалог в Центральной Азии

В ходе состоявшегося 19 мая в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности одной из центральных тем стало сохранение стабильности в государствах – членах ОДКБ в свете начавшегося вывода войск США и их союзников из Афганистана.

Потеряв за 20 лет кампании около 2,5 тыс. военнослужащих убитыми и потратив на операцию свыше 730 млрд долл., Вашингтон не достиг поставленных целей. Как утверждалось, они заключались в разгроме терроризма и формировании правительства, способного эффективно контролировать обстановку в стране.

На сегодняшний день наиболее влиятельной силой в Афганистане остается запрещенное в РФ движение «Талибан», определенное влияние сохраняет «Исламское государство» (запрещено в РФ). Помимо этого, в стране действует множество других вооруженных группировок, на международном уровне признанных террористическими. Проправительственные подразделения даже при непосредственной поддержке сил коалиции так и не смогли перехватить военную инициативу у исламистов. А после ожидаемого вывода войск США и их союзников рискуют оказаться в значительно более сложном, если не критическом положении.

Уход натовской коалиции не только существенно изменит баланс сил в самой исламской республике, но и приведет к росту напряженности на границах ИРА с государствами Центральной Азии, создавая для них и присутствующих в регионе внешних акторов дополнительные риски.

Действующие в Афганистане антиправительственные объединения по-разному декларируют свои внешние цели. Однако факт того, что на границах ИРА с государствами Центральной Азии происходит концентрация многочисленных радикальных группировок, не может не вызывать самых серьезных опасений. Спектр создаваемых ими вызовов и угроз широк: от наркотрафика, контрабанды оружия, вербовки новых членов в бандформирования до прорыва террористических групп. Такая ситуация таит большие угрозы и для России – страны, активно вовлеченной в дела региона и имеющей с его государствами либеральный миграционный режим.

Масштаб и характер опасностей диктуют государствам – членам ОДКБ необходимость делать упор на их нейтрализацию мерами коллективного характера, и на этом треке существуют серьезные наработки. О том, что афганская проблематика занимает важное место в перечне приоритетов Организации, свидетельствует, в частности, ряд принятых в ее формате документов.

Так, с 2011 года реализуется План мероприятий по противодействию вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана. В соответствии с ним происходит координация политических усилий, работы правоохранительных органов, а также оказывается помощь Афганистану в подготовке кадров для силовых структур.

С 2013 года в соответствии с решением об оказании срочной помощи Таджикистану по укреплению таджикско-афганской границы таджикской стороне союзниками предоставляется безвозмездная военно-техническая помощь.

С 2019 года реализуется Перечень дополнительных мер по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье. А в настоящее время происходит согласование Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганского участка границы.

Важным фактором безопасности Таджикистана остается дислоцированная в стране 201-я российская военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами, также входящая в состав сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

В нынешнем году на территории Таджикистана в непосредственной близости от границы с Афганистаном запланировано проведение трех военных учений. В их числе масштабные маневры Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021», а также учение полицейского спецназа «Кобальт-2021».

Уходящие американские войска перекладывают всю ответственность за безопасность на местных силовиков. Фото Reuters

ОДКБ поддерживает запущенную в 2011 году региональную инициативу Афганистана и Турции «Сердце Азии – Стамбульский процесс», имеющую целью укрепление афганской безопасности. Многие государства – члены Организации имеют статус участников этой программы. Между ОДКБ и руководством Исламской Республики поддерживается сотрудничество на парламентском уровне. Волеси Джирга (нижняя палата) Законодательного собрания Афганистана является наблюдателем в Парламентской ассамблее ОДКБ. Россия, Казахстан и Таджикистан самым активным образом вовлечены в вопросы, связанные с внутриафганским урегулированием.

Имеющийся в распоряжении ОДКБ потенциал для борьбы с вызовами и угрозами позволит удержать под контролем ситуацию в зоне ее ответственности при любом, даже самом негативном сценарии. Тем не менее, имея в виду динамику ситуации, государствам-членам необходимо активизировать реализацию запланированных мер. А также рассмотреть вопрос более тесной координации усилий с другими государствами и международными структурами, действующих в Центральноазиатском регионе. С этой точки зрения особо перспективным представляется расширение взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), в состав которой входят почти все соседние с Афганистаном страны, а сам Кабул имеет статус наблюдателя.

Другой вопрос заключается в том, что граничащие с ИРА Узбекистан и Туркменистан традиционно воздерживаются от участия в коллективных действиях, связанных с Афганистаном, отдавая предпочтение работе в двустороннем формате. Однако едва ли есть гарантии того, что после ухода коалиции и обретения свободы действий у лидеров радикальных афганских группировок не возникнет соблазн нарушить достигнутые договоренности. В любом случае Ташкенту и Ашгабату не следовало бы сбрасывать со счетов взаимодействие со странами ОДКБ, учитывая серьезную заинтересованность Организации в безопасности всех стран Центральной Азии вне зависимости от их военно-политической ориентации.

Важный вклад в сохранение региональной стабильности мог бы внести Китай, остающийся важным политическим партнером и ключевым инвестором в государства Центральной Азии.

Безусловно, особого внимания заслуживают дальнейшие действия США. Заявления представителей Вашингтона о полном выводе войск вызывают определенный скепсис у ряда экспертов, полагающих, что речь может идти о выводе лишь регулярных подразделений. Заменить их могли бы сотрудники частных военных компаний.

Но вне зависимости от обоснованности этих подозрений очевидно, что США заинтересованы в усилении присутствия в соседних с ИРА государствами. В этой связи официальными представителями Вашингтона упоминались Узбекистан и Таджикистан.

Впрочем, в Ташкенте сразу ответили отказом, ссылаясь на нормы законодательства, исключающие возможность размещения в республике иностранных военных баз. В Душанбе американцы также едва ли услышат положительный ответ – по той причине, что страны ОДКБ брали на себя обязательства не размещать на своей территории базы третьих стран без согласия других государств – членов Организации. Представители руководства МИД и СВР России уже высказались в том ключе, что для обеспечения безопасности стран Центральной Азии присутствие в них войск США не требуется.

При этом фокус исключительно на военно-полицейских методах не поможет достичь главной цели – установлению прочного мира в Афганистане и его превращению в полноценного политического и экономического партнера. Потенциал сотрудничества с разоренной долгими войнами страной, нуждающейся почти в полном восстановлении инфраструктуры, колоссален. В этой связи не менее значимыми составляющими нового подхода должны стать дальнейшие международные усилия по развитию внутриафганского диалога и вовлечению Афганистана в региональные проекты.

Павел Сорокин

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Павел Евгеньевич Сорокин – эксперт по международной безопасности.