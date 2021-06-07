Сложности взаимопонимания

Владмир Путин на встрече с Джозефом Байденом неизбежно поднимет вопрос о безопасности – не только региональной, но и глобальной. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Сдерживание и отражение напоминают подготовку к большой войне

Несмотря на все трудности общения, генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет улучшить отношения с Россией, ведь она соседствует со странами – членами Альянса. При этом диалог Брюссель собирается строить исключительно в рамках концепции силового сдерживания Москвы. Ради этого в Европе уже второй месяц идут крупнейшие за последние 30 лет военные учения Defender Europe 2021. Более 28 тыс. военнослужащих Североатлантического альянса от Черного до Балтийского и Баренцева морей демонстрируют готовность «сдерживать и отражать» агрессию восточного соседа. Закономерный итог – объявление министром обороны Сергеем Шойгу увеличения численности Западного военного округа.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия.

Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», – сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Эти организационные меры реализуются совместно с поставкой современного вооружения и военной техники, уточнил министр. Он заявил о планах поставить около 2 тыс. единиц оружия в российские войска в текущем году.

Шойгу также подчеркнул, что страны НАТО и США увеличивают частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивают число учений.

«За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», – добавил глава военного ведомства.

Не менее категоричен и глава МИД России Сергей Лавров. Он говорит, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Как отметил министр, только на 2021 год на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами альянса. По его словам, Москва вынуждена учитывать эти действия в своем военном планировании.

Каким образом Минобороны реализует план создания новых 20 соединений и воинских частей, пока неизвестно. Это может произойти в рамках существующей численности армии и флота, а может быть реализовано за счет увеличения численности Вооруженных сил. В последнем случае этот вопрос должен решаться на уровне президента и Совбеза.

С новыми вооружениями все понятней. На недавнем совещании в Сочи президента Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями Оборонно-промышленного комплекса речь шла о поставках нестратегических ракет со стратегической дальностью полета. Это могут быть машины корабельного базирования 3М10 «Калибр», сухопутные 9К728 оперативно-тактического комплекса «Искандер-К», воздушные Х-101, а также новые типы изделий, еще только проходящие испытания. Помимо гиперзвуковой морской крылатой ракеты «Циркон» ей в скором времени может стать гиперзвуковая ракета «Острота/Гремлин», предназначенная для использования с бомбардировщиков Ту-22М3 и Су-34.

О степени накала страстей говорит и то, что ранее Минобороны объявило о возвращении в строй самых разрушительных орудий и минометов времен холодной войны: 203-мм самоходное орудие 2С7М «Малка» и 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Их специально создавали для стрельбы ядерными фугасами. Машины впервые были показаны на стратегических учениях «Запад-2017», не исключено, что снова будут задействованы в предстоящих маневрах «Запад-2021».

Еще одним недвусмысленным сигналом партнерам по Североатлантическому альянсу стала переброска бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирию. Москва показала, что активность американских, британских и французских военных кораблей в Черном море может быть парирована еще на дальних подступах к побережью России. С авиабазы Хмеймим машины имеют возможность не только выполнять задачи над территорией Арабской Республики, но и способны контролировать всю акваторию Средиземного моря.

Уже через две недели президент Владимир Путин и Джозеф Байден встретятся в Женеве. Судя по анонсу американской повестки встречи, глава Белого дома намерен говорить о правах человека. «Я дам понять, что мы не будем бездействовать и позволять нарушать права», – приводит слова Байдена Reuters. Кремль рассчитывает обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки, «включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Представитель Белого дома Джен Псаки сообщала, что Вашингтон стремится восстановить в отношениях с Москвой «предсказуемость и стабильность». По ее словам, американская сторона ожидает «сложного разговора». В том, что диалог будет непростым на фоне непрекращающихся учений США и НАТО у российских границ, сомневаться не приходится.

Дмитрий Литовкин