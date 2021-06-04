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ТАСС

Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников

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Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов
Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов отметил, что "сейчас запуски американских спутников поставлены на поток, что все больше и больше похоже на ползучую экспансию в космосе"

ЖЕНЕВА, 3 июня. /ТАСС/. США регистрируют все свои спутники, в том числе военного назначения, как спутники связи или метеорологические, скрывая их настоящие функции. Это ведет к снижению предсказуемости космической деятельности, заявил в четверг на Конференции по разоружению (КР) заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"Соединенные Штаты продолжают регистрировать все свои спутники (как научного, так и военного предназначения - прим. ТАСС) исключительно как спутники связи или метеорологические, скрывая таким образом их настоящие функции. Тем самым снижается предсказуемость и транспарентность космической деятельности", - констатировал российский дипломат.

Он выразил категорическое несогласие с утверждениями постпреда США при КР Роберта Вуда, заявившего в своем выступлении о том, что Россия якобы представляет угрозу для космической деятельности других государств. "Делая подобные заявления, мой уважаемый американский коллега скромно умалчивает о роли США в росте напряженности, повышении турбулентности и снижении безопасности на околоземных орбитах", - сказал Белоусов.

Как подчеркнул дипломат, "американские программы противоспутникового оружия еще в середине 90-х годов прошлого века находились на завершающей стадии" - речь идет о "планах создания лазерных противоспутниковых систем воздушного базирования". Противоспутниковый потенциал ракет-перехватчиков, разработанных в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны, был продемонстрирован в 2008 году, когда Соединенные Штаты уничтожили свой спутник-шпион USA-193 с помощью ракеты SM-3, входящей в комплекс морского базирования AEGIS-ashore.

По словам Белоусова, "сейчас запуски американских спутников поставлены на поток, что все больше и больше похоже на ползучую экспансию в космосе в целях застолбить за собой максимально обширные участки околоземного пространства". В скором времени американская спутниковая группировка "будет достигать порядка полутора тысяч объектов", что значительно превышает космическую собственность остальных стран вместе взятых, предупредил дипломат.

Он привлек внимание участников КР также к активно развивающемуся на протяжении последних лет в США государственно-коммерческому партнерству в космической сфере, в том числе в интересах министерства обороны. Ярким примером такого сотрудничества он назвал создание корпорацией Boeing по заказу Пентагона беспилотного многоразового космического челнока X-37B. "Можно предположить его самое широкое применение, в том числе для ведения боевых операций и поражения космических объектов", - констатировал Белоусов.

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