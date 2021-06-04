«Прометею» добавят огня: С-500 получит новые ракеты-перехватчики

Зенитная система сможет сбивать даже гиперзвуковые летательные аппараты

Зенитные системы «Прометей» С-500 вооружат новейшими перехватчиками. В их арсенал войдут специальные боеприпасы, которые смогут уничтожать боеголовки баллистических ракет противника. Разработка системы, способной поражать самолёты и гиперзвуковые летательные аппараты, должна завершиться в этом году. В настоящее время она прошла испытания и подтвердила свои характеристики. «Прометей» дополнит противоракетную оборону не только столичного региона, но и всей России. Его мобильность в сочетании с самыми современными боеприпасами поможет создавать непробиваемый щит в любой части страны, где это будет необходимо, отметили эксперты.

Унифицированный подход

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, новейшая противоракета для С-500 в настоящее время находится в высокой степени готовности. Успешные испытания боеприпаса прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. После серии пусков он подтвердил заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Правда, собеседник издания отказался назвать индекс, а также характеристики новинки. По его словам, помимо «Прометея», это же изделие будет использоваться в обновлённой стационарной системе противоракетной обороны (ПРО) Москвы.

Перехватчик предназначен для уничтожения баллистических ракет противника, а также падающих боеголовок. В отличие от обычных зенитных боеприпасов такие изделия отличаются более высокой скоростью полета, а также сложнейшей системой наведения. Задача противоракеты физически попасть в цель и разрушить ее. Только в таком случае боеголовка будет уничтожена.

О скором завершении испытаний «Прометея» 25 мая сообщил Владимир Путин во время совещания, посвященного оборонной тематике. В соответствии с ранее объявленными планами военного ведомства, создание этой мобильной системы запланировано на 2021 год.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова заводские испытания С-500 уже завершены, и в этом году первые образцы должны поступить в войска. Начало серийных поставок зенитной ракетной системы (ЗРС) назначено на 2025-й.

Окончание испытаний «Прометея» проходит на фоне активного создания за рубежом гиперзвуковых летательных аппаратов. Ответственный за их разработку в Пентагоне Майкл Уайт заявил, что США собираются ускорить развёртывание таких управляемых вооружений. Их закупка предусмотрена военным бюджетом на 2022 год. Таким оружием хотят оснастить стратегические бомбардировщики, подводные лодки и наземные платформы.

Несмотря на то, что стартовавшая в начале 2000-х разработка С-500 близится к завершению, официально характеристики системы и её состав пока не объявлены. Тем не менее военное ведомство заявило, что эта ЗРС будет обладать серьёзными возможностями в том числе в борьбе с гиперзвуковыми летательными аппаратами.

Противоракетное кольцо

Стационарная система А-135 ПРО Москвы создавалась более двух десятков лет. На боевое дежурство она заступила в 1995-м. Вокруг столицы размещены противоракеты 53Т6 шахтного базирования. Они могут сбивать боевые блоки межконтинентальных ракет. Это единственная часть территории России, частично защищённая от их удара.

Обнаруживает атакующие боеприпасы входящая в состав А-135 сверхмощная радиолокационная станция «Дон-2Н». Она видит цели на высотах до 40 тыс. км, отсеивает реальные от ложных и выдаёт целеуказание для противоракет на уничтожение опасных объектов.

Сейчас идёт глубокая модернизация системы ПРО столицы. Совершенствуются радиолокационные комплексы, которые обнаруживают атакующие боеголовки, меняется устаревшее электронное оборудование. Разрабатывается и более современный вариант противоракет под обозначением 53Т6М. Заявлено, что по итогам модернизации боевые возможности системы возрастут вдвое.

Радиолокационная станция системы противоракетной обороны Дон-2Н Источник изображения: Фото: ТАСС/Богдан Руденко

За последний год Минобороны трижды сообщало об испытаниях новых противоракет на полигоне Сары-Шаган. Все они проходили в присутствии представителей командования 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны, на вооружении которой состоит А-135.

— Абсолютно точно сказать, о какой новой противоракете идет речь, сложно. Известно о разработке модернизированной 53Т6М, которая входит в состав ПРО Москвы. Она создается уже несколько лет и проходит испытания на полигоне Сары-Шаган. Но до сих пор не было информации о том, что её будут использовать в С-500, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Возможно, именно 53Т6М станет одним из эшелонов ПРО у С-500. Но тогда должны скоро продемонстрировать и мобильную пусковую установку «Прометея» для этой тяжёлой и габаритной ракеты десяти метров длиной и весом несколько тонн. Появление такой мобильной системы технически возможно, но пока она нигде не засветилась.

Более реалистичным вариантом эксперт назвал разработку совершенно нового боеприпаса. На современном уровне технологий может быть создана противоракета, аналогичная по возможностям шахтным 53Т6М, но с гораздо меньшими габаритами, позволяющими размещение на мобильных пусковых установках. Лишь после того, как система С-500 будет принята на вооружение, можно будет узнать о её возможностях и о том, что же это за новый боеприпас, заключил Дмитрий Корнев

Универсальный титан

— Мобильная ЗРС С-500 «Прометей» создаётся для уничтожения ракет и космических аппаратов на околоземных орбитах, может ликвидировать цели, летящие на гиперзвуке, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Сама по себе С-500 может применяться как для обороны Москвы, так и на любом другом театре военных действий. Система очень перспективная, передвигается на колесном ходу, ее можно перебрасывать на борту военно-транспортных самолетов. Это даёт возможность за короткое время доставить «Прометей» в любую точку страны и усилить там ПРО.

С-500 может пользоваться информацией, полученной от станций предупреждения о ракетном нападении. Когда она войдет в состав Воздушно-космических сил, то будет взаимодействовать также с С-400 «Триумф» и с С-300, работать как в единой системе противовоздушной обороны, так и автономно, заключил Айтеч Бижев.

Учебные ракетные пуски С-400 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чтобы иметь возможность уничтожить самые разные объекты в состав С-500 включены несколько типов ракет. С аэродинамическими целями будут бороться 40Н6, которыми уже оснащаются противовоздушные «Триумфы». Сообщалось, что для поражения баллистических ракет на заатмосферном участке и в ближнем космосе будут применяться 77Н6 с обычной и ядерной боевой частью. Обозначения других боеприпасов пока не назывались.

Одна из позиций для испытаний системы С-500 создана на полигоне ПВО Капустин Яр в Астраханской области. В 2018 году во время учений там был замечен один из ее компонентов — радар-обнаружитель «Енисей». По мощности он заметно превосходит РЛС обычных С-400 и способен обнаруживать цели в ближнем космосе на дальности до 2 тыс. км.

Антон Лавров