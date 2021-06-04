Эксперт оценил опасения Польши из-за «смертоносного оружия» России

Позиция России заключается в том, что человек должен контролировать системы вооружения и оружие не должно принимать решения без участия пилота. Об этом сообщил «Известиям» в четверг, 3 июня, заведующий центром Института актуальных международных проблем (ИАМП) дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Подобное мнение эксперт высказал в связи с заявлением бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, который считает, что Россия обладает смертоносным оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта. При этом Скшипчак не исключил, что в будущем вероятна ситуация, в которой люди больше не смогут контролировать искусственный интеллект.

По словам Козюлина, до сих пор существует проблема отсутствия урегулирования вопроса соответствия международному законодательству применения в автономном режиме решений об использовании оружия без участия человека. Однако, согласно позиции российской стороны, человек должен осуществлять контроль над системами вооружений.

«Например, если разработчик заложил алгоритм, контролируемый человеком, то предполагается, что им можно управлять, так к этому вопросу подходят японцы. Другие же считают, примерно 25 стран в мире, что необходимо запретить автономное САС — смертоносные автономные системы», — рассказал Козюлин.

Подобный вопрос остается открытым и рассматривается в рамках ООН КНО — Конвенцией о негуманном оружии CCW, подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что летальное применение оружия исследуется, ведется подготовка алгоритмов, но на данный момент международного решения о легитимности нет.

«Существуют наземные и воздушные военные системы типа «Ланцет» — наши барражирующие боеприпасы, которые производит «Калашников», способные обнаруживать конкретную цель и определять ее вид, сравнивая с имеющейся библиотекой образов в компьютере, посылать запросы оператору об уничтожении вражеского объекта. Эта техника разрабатывается многими странами и появились у нас», — рассказал эксперт.

Козюлин напомнил, что у России, к примеру, есть системы типа «Уран», «Уран-6» с разнообразными модульными системами вооружения, включая стрелковые, противотанковые комплексы. Помимо «Урана» существуют и другие наземные автономные системы дистанционного управления, но с элементами искусственного интеллекта, которые в перспективе смогут работать без участия человека.

«В частности, боевой робот «Соратник», который производится в Ижевске концерном «Калашников», в систему которого интегрированы нейронные сети, анализирующие ситуацию и способные самостоятельно принимать решения», — рассказал эксперт.

При этом он уточнил, что человеку сложно работать с таким большим объемом механической работы, которая пригодна для искусственного интеллекта. Козюлин сообщил, что в Москве есть центр, который собирает информацию со всего мира, контактирует с воинскими подразделениями, промышленностью и выдает эту информацию воинскому руководству, разрабатывает в том числе сценарий реагирования на определенные угрозы.

«Возможно, в этой сфере тоже задействованы подобные системы, в таких конфликтных областях искусственный интеллект может работать быстрее и эффективнее, способен предложить варианты, из которых человек сможет выбрать», — заключил Козюлин.

21 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в РФ уже созданы боевые роботы с искусственным интеллектом. По его словам, началось серийное производство таких роботов. Это уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых «можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать».