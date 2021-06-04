Рогозин заявил, что место в "Союзе" для туристов дешевле, чем у Маска

При этом глава Роскосмоса не стал называть точную цену, сославшись на коммерческую тайну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Стоимость места в космическом корабле "Союз" для туристов дешевле, чем на кораблях Starliner и Crew Dragon. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Что касается цены, Starliner оговаривает от $60 до 90 млн за кресло, у Маска (корабль Crew Dragon - прим. ТАСС) - $55-60 млн. У нас уже меньше. Поэтому мы в этом плане точно надеемся на то, что международные космические туристы выберут именно российскую транспортную систему", - сказал Рогозин. При этом он не стал называть точную цену, сославшись на коммерческую тайну.

По словам главы Роскосмоса, для состоятельного человека вопрос полета в космос связан не со стоимостью, а со временем, которое нужно потратить на подготовку. "Если богатому человеку говорят, что он должен на целый год уйти из бизнеса и сидеть, готовиться, он, конечно, откажется. Когда вы ему говорите, что три месяца подготовка и три часа - не успеет испугаться и он уже на станции, он точно выберет наш вариант", - пояснил гендиректор госкорпорации.

Этот вопрос сейчас решается в рамках проекта по съемке первого художественного фильма на МКС под рабочим названием "Вызов": отрабатывается эксперимент по оперативной подготовке к полету человека, не являющегося профессиональным космонавтом. Также у РФ есть преимущество перед конкурентами, считает Рогозин, потому что "Союз" является самым быстрым, отработанным и очень надежным.

В ноябре прошлого года Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября.

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.