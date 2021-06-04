CNN (США): США и союзники посылают сообщение России крутым демонстрационным полетом НАТО

Любопытный феномен: как только британские журналисты пишут о своих или американских военных, их стиль наполняется пафосом с элементами мелодрамы. И здесь, рассказывая об учениях, которые вроде бы «должны показать этому Путину кузькину мать», авторы впадают в любование старой техникой и забавные «лирические отступления»…

Авиационная база Милденхолл Королевских военно-воздушных сил Великобритании, Соединенное Королевство (Си-эн-эн) Если на Б-52 "Стратосферная крепость" (Stratofortress) посмотреть спереди и сверху, то украшения внутри его кабины отражают важность дня. Рядом с чучелом Быка Бенни - талисманом [баскетбольной команды] "Чикагских быков" (Chicago Bulls) - лежит усыпанный звездами флаг США, покрывающий всю приборную панель. Это День поминовения (Memorial Day) в Соединенных Штатах, один из самых важных праздников в стране, но для этих летчиков мало времени для празднования или воспоминаний.

А на высоте больше восьми километров (27 000 футов), где-то за пределами Великобритании, мало места для ошибок.

"Мы заправляли Б-52, который проводил операцию НАТО в воздушном пространстве НАТО, - объясняет капитан Тодд Берглунд (Todd Berglund) на борту самолета-заправщика KC-135 ВВС США. - Мы в значительной степени просто пытаемся убедиться, что обеспечиваем способность выполнения их миссии, и они могут делать все, что им нужно".

Операция может занять от 15 минут до часа и требует интенсивной координации между экипажами обоих самолетов. Они снижают скорость до 316 миль в час (375 узлов) и синхронизируют движения своих кораблей, позволяя топливозаправочной штанге спуститься с KC-135 и соединиться с приемным отверстием в верхней части Б-52 для того, чтобы перекачать тысячи и тысячи галлонов топлива за считанные минуты.

Эти летчики, которые делали эту работу уже много раз, стараются, чтобы все было безупречно. "Мы делаем это так часто, что это становится привычкой, такова наша профессия, это просто то, чем мы заняты, - говорит капитан Берглунд. - К счастью, сегодня все прошло по плану, но это определенно не всегда происходит именно так".

Во время дозаправки два самолета британских королевских ВВС - "Тайфун" и учебный "Ястреб-1" - следили за этим взаимодействием, отрабатывая вариант прикрытия на случай вхождения в воздушное пространство Великобритании чужих самолетов.

"Они будут практиковать много перехватов для того, чтобы в случае оперативной необходимости они знали, что и как делать, если самолет чужой страны входит в их воздушное пространство", - объяснил капитан Берглунд.

Операция "Союзное небо"

Операция в понедельник была частью более масштабных учений НАТО, возглавляемых оперативной группой бомбардировщиков ВВС США. В ходе операции "Союзное небо" почти 100 самолетов из 22 государств-членов НАТО объединились, чтобы за 12 часов пролететь над всеми странами, входящими в Североатлантический альянс.

"Полёты бомбардировщиков демонстрируют доверие к нашим силам, нацеленным на сохранение глобальной безопасности, которая стала более многообразной и неопределенной, чем в другие времена нашей истории, - сказал генерал Джефф Харригян (Jeff Harrigian), командующий воздушным командованием НАТО, Военно-воздушными силами США в Европе и Военно-воздушными силами США в Африке. - Сегодняшняя миссия является потрясающей демонстрацией превосходства НАТО в воздухе, и вместе мы можем решить любые проблемы".

Этот перехват самолетов Королевскими ВВС над британским небом был всего лишь тренировкой, но когда ВВС США летают над регионами Восточной Европы, Балтийским или Черным морем, их часто встречают российские самолеты.

Именно для таких моментов тренируются капитан Берглунд и его команда.

"Все может произойти довольно быстро, трудно предсказать, насколько занято воздушное пространство, насколько заняты радиостанции, будут ли там другие самолеты, - говорит он. - На самом деле это просто обдумывание всех непредвиденных обстоятельств, как сделать так, как надо, если что-то изменится".

За последнее десятилетие несколько встреч с российскими самолетами были признаны американскими военными небезопасными, когда они обвиняли своих российских коллег в непрофессиональных и опасных действиях.

Это часть модели поведения обеих сторон, которая напоминает эпоху холодной войны, когда США и тогдашний Советский Союз постоянно проверяли друг друга, прощупывая оборону в поисках потенциальных слабостей.

И пока США летают на своих Б-52 над Европой, Россия на прошлой неделе развернула три своих бомбардировщика Ту-22М на авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии. Ту-22 много раз пролетали над Сирией в последние годы после того, как Россия вмешалась с целью помочь президенту Башару Асаду во время гражданской войны. Но в прошлом они всегда взлетали со своих баз в России.

Их переброска в Хмеймим является первой частью более масштабных намерений России в регионе, где она также инвестирует миллионы в расширение военно-морской базы в Тартусе после согласования её долгосрочной аренды с сирийским правительством.

Если российское присутствие в регионе продолжит расширяться, оно может представлять угрозу для американских и натовских сил в Средиземноморье, а также для таких союзников США на Ближнем Востоке, как Израиль.

Старый, но надежный

И дело не только в поведении, напоминающим времена холодной войны, но и в некоторых средствах вооружения. В то время как российские Ту-22М впервые поступили на вооружение в 1972 году, Б-52 ВВС США были построены в 50-х годах. Вскоре после этого, в 1957 году, появился KC-135. Вблизи признаки их старения легко заметны.

Двигатели KC-135 очень шумные, и от взлета до посадки связь возможна только с помощью современных гермошлемов с шумоподавлением. Хотя авионика и датчики были модернизированы, некоторые дисплеи по-прежнему являются аналоговыми, а большинство задач по-прежнему выполняются вручную.

"Машина старая, но надежная, - говорит капитан Берглунд; его команда кивает в знак согласия. - Они обновляют её время от времени, но она надежна и работает так, что нет реальной необходимости менять многое".

Он рассказывает нам, как "приятно" пилотировать этот самолет, особенно учитывая "все поколения пилотов, которые смогли на нем летать".

И когда дело доходит до заправки Б-52, спаривание с KC-135 выглядит как брак, совершенный на небесах.

"KC-135 был сделан специально для Б-52", - объяснил капитан Берглунд. Он сказал, что, хотя ВВС начали заменять некоторые из КС-135 на новые КС-46, но старая модель все еще будет оставаться на вооружении и после 2040 года.

Для самолета, построенного в 1957 году, это будет близко к столетию.

Васко Котовио (Vasco Cotovio), Ник Робертсон (Nic Robertson), Мартин Бурк (Martin Bourke)