В броне 10 часов без отдыха: как испытывали советские танки

В 1962 году центр испытаний колесно-гусеничной бронетехники в Кубинке получил название "22 НИИ БТ Полигон". А в 1972 году стал уже 38-м НИИИ БТВТ - Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники. Впрочем, в обиходе его продолжали называть "Полигоном". К этому времени в Кубинке удалось сформировать качественную базу для проведения самых различных исследовательских и испытательных работ, в том числе создать один из самых передовых в отечественных Вооруженных силах электронно-вычислительный центр.

Исследовательские и испытательные работы вышли на новый уровень. Для их оптимизации было создано три управления. Первое - бронетанковой техники. Второе - вооружения и специального оборудования. Третье - танко-технического обеспечения.

В период с 1972 по 1976 год был проведен колоссальный массив исследовательских и испытательных работ. По их результатам были приняты на вооружение танки Т-72 (1973 г.), Т-80 (1976 г.), ракетно-пушечный Т-64Б (1976 г.), бронетранспортеры БТР-70 (1972 г.) и БТР-Д (1974 г.), различные командирские и командно-штабные бронемашины. Также в войска стали поступать квантовые дальномеры для всех типов танков. Рекомендованы к принятию на вооружение автоматическая пушка калибра 30 мм, ПТУРС "Конкурс". Наконец-то бронетехнику стали оснащать пассивно-активными приборами ночного видения. Мало кто знает, но впервые приборы ночного видения отечественной разработки, установленные на Т-34, были испытаны в боевых условиях еще в 1942 году во время битвы за Сталинград. Они были несовершенны. Но были! А с 1974 года ночным видением стали оснащать все наши танки.

В дополнение к комбинированной трехслойной броне с 1974 года башни основных танков стали изготавливать с корундовым наполнителем, что заметно повысило их устойчивость к кумулятивным снарядам. В 1976 году начались опытно-конструкторские работы по активным способам защиты танков.

В те же годы была проведена испытательная работа, на первый взгляд абсолютно бесчеловечная, но, с другой стороны, очень важная.

Было определено, что в случае применения ядерного оружия танки смогут пройти зараженный участок за 10 часов. Требовалось выяснить, смогут ли выдержать такой марш-бросок экипажи, не покидая свои машины. Танки Т-64, Т-72 и Т-80 полностью загерметизировали, люки опечатали, и в 9 часов утра дали команду на старт. Дело было зимой. Танки должны были двигаться на повышенных скоростях по кольцевой бетонной трассе ровно 10 часов. Без остановок, за исключением единственной, продолжительностью 15 минут, для приема пищи из выданного сухого пайка.

С экипажами поддерживалась постоянная радиосвязь. В определенное время танкисты должны были оценивать свое самочувствие, подсчитывать частоту пульса, выполнять психологические тесты. Как справлялась естественная нужда, осталось тайной танкистов-испытателей.

Тяжелейший во всех отношениях марш длился до 19 часов. Из танков экипажи буквально выползали. Но выдержали все! И был получен бесценный для военно-медицинской науки материал, который обрабатывали несколько месяцев.

Сергей Птичкин