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ТАСС

Рогозин заявил, что Роскосмос предложит NASA "интереснейшие проекты"

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

По словам гендиректора госкорпорации, такое сотрудничество возможно, если США "действительно поведут себя как джентельмены"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Роскосмосу есть что предложить Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), если США поведут себя как джентельмены. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Если мы выстроим отношения, то я не исключаю интереснейшие совместные проекты с США. У нас есть кое-что в голове, что мы им можем предложить", - сказал Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, такое сотрудничество возможно, если США "действительно поведут себя как джентельмены, а не будут одной рукой душить, а другой - гладить". В этом случае, подчеркнул он, РФ развернется в сторону национальных программ и будет делать то, что может с точки зрения финансов и своего понимания пользы от космонавтики.

Рогозин рассказал, что в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с новым главой NASA Биллом Нельсоном. "Первые его заявления обнадеживают. Человек говорит мудрые вещи. Я ожидаю с ним в ближайшее время контакт. Сначала мы по телефону в ближайшие дни планируем поговорить, ну а потом я жду его участия в GLEX, который будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 июня, и мы с ним поговорим", - добавил он.

Гендиректор Роскосмоса подчеркнул, что не понимает, как можно выстраивать международное сотрудничество, когда предприятия госкорпорации, в том числе ведущие, которые сотрудничают с США, ставят в условия санкций, в том числе так приходится работать Ракетно-космическому центру "Прогресс" и головному научному институту Роскосмоса ЦНИИмаш, в ведении которого находится ЦУП.

"Либо они хотят санкций, ужесточения отношений, ну тогда какая МКС? Какая с нашей стороны может быть поддержка этих совместных программ? Либо, я уверен, руководство NASA подтвердит то, что они будут бороться за сохранение международного космического сотрудничества вне санкций и постараются повлиять на решения, которые либо уже были приняты, либо планируется принять в отношении наших предприятий", - считает Рогозин.

ПМЭФ

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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