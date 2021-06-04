«Роскосмос» сдаст четыре ракеты-носителя «Ангара» до конца года

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в четверг, 3 июня, что четыре ракеты-носителя «Ангара» будут сданы до конца текущего года, тогда как две из них полетят уже в 2021 году.

Рогозин уточнил, что одна тяжелая ракета будет сдана в июне, а легкая — в июле. Остальные аппараты планируется сдать к концу года.

«В этом году мы будем пытаться сдать, скорее всего, четыре ракеты: две тяжелые и две легкие. Это не значит, что все они полетят в этом году, но две полетят: одна легкая и одна тяжелая», — рассказал он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Кроме того, глава госкорпорации отметил, что тяжелая «Ангара-А5» в 2021 году должна испытать новый разгонный блок (РБ).

«Раньше она летала с РБ «Бриз», а теперь это разгонный блок ДМ, его новое название — «Персей», — рассказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» пояснил, что нагрузку для ракеты будут выбирать военные, тогда как госкорпорация займется поставками ракет, разгонного блока и проведением испытаний, а также подтверждением технических характеристик.

Помимо этого Рогозин заявил, что было бы неплохо запустить на тяжелой «Ангаре» космический аппарат.

«Есть полезные нагрузки, которые можно поставить на эту ракету, но мы должны проверить геостационарную орбиту (около 36 тыс. км над Землей. — Ред.). Не каждый космический аппарат туда можно отправлять», — уточнил глава госкорпорации.

Рогозин также рассказал, что эскизное проектирование перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется в России до конца лета. По его словам, основные эксперименты будут проводиться не внутри станции, а на внешнем борту.

«Ангара» — семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Оно включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Первый запуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года.