Глава СВР называет санкции Запада элементами гибридной войны

Минск. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Санкции Запада против Минска и Москвы являются элементами гибридной войны, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг после совместного заседания с руководством Комитета госбезопасности Белоруссии.

"Мы оцениваем действия западных стран как агрессивные акции, акции, которые предпринимаются вне рамок международного права... Это все элементы гибридной войны, агрессивные действия", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос касательно ограничений и санкций по отношению к России и Белоруссии. Его цитирует госагентство БелТА.

Глава СВР отметил, что термин "недружественные шаги" в данном контексте очень мягкий.

"Эти агрессивные действия направлены против суверенитета наших стран, и мы с этим мириться не будем. Мы стоим твердо на позициях защиты общечеловеческих ценностей, которыми дорожим, и, что бы ни случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать и этому следовать", - подчеркнул Нарышкин.

Нарышкин также подчеркнул, что российские спецслужбы дорожат партнерскими отношениями с белорусскими коллегами. "Мы высоко оцениваем уровень взаимодействия, доверительность в отношениях между нашими двумя специальными службами и дорожим партнерскими связями", - отметил он.

По словам директора СВР, вопросы обеспечения безопасности двух стран и в целом Союзного государства являются важной частью межгосударственного сотрудничества. "Остро стоит вопрос защиты нашей самостоятельности, суверенитета. И в этом плане взаимодействие спецслужб имеет большое значение", - заявил Нарышкин.