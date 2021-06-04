Вице-премьер Борисов сообщил о риске для ГОЗ из-за цен на металл

Санкт-Петербург. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Высокие цены на металл могут негативно повлиять на выполнение государственного оборонного заказа, заявил вице-премьер Юрий Борисов

"Вы думаете, мы первый раз с ними разговаривали? Я лично три раза, два раза совместно с Белоусовым собирал всех металлургов. Мы занимались уговорами... Мы боимся, что запланированные мероприятия, в частности, по гособоронзаказу из-за неконтролируемого роста цен на 70 процентов приведет к тому, что страна не получит... (военную продукцию - "ИФ"),- сказал Борисов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. "Министр будет вынужден обратиться к Верховному Главнокомандующему, ставит под угрозу обороноспособность страны и выполнение особо важных мероприятий для государства в целом", - сказал вице-премьер.

Он заявил, что выступает за активный диалог с металлургами. "Что такое объем потребления металла для гособоронзаказа? 1 процент общего объема", - отметил Борисов.

По его словам, ОПК работает в рамках длительных контрактов - на 10 лет, и это необходимо учитывать.