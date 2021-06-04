Названы сроки начала эскизного проектирования российской орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в четверг, 3 июня, что эскизное проектирование перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется в России до конца лета.

Рогозин уточнил, что в ближайшее время доклад с дорожной картой создания РОСС будет направлен в кабмин.

Глава «Роскосмоса» также отметил, основные эксперименты будут проводиться не внутри станции, а на внешнем борту.

«То есть станция — это, по сути, платформа для космических аппаратов, и мы собираемся облепить станцию для наблюдения, ретрансляции», — рассказал он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Рогозин сообщил, что наклонение РОСС составит 97–98 градусов. Станция каждые двое суток будет проходить всю Землю, тогда как в арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа. По его словам, это важно для поддержки Северного морского пути.

«То есть появляется гораздо больший прагматизм этой станции, мы бы хотели такую станцию создать», — добавил глава «Роскосмоса».

Ранее, 18 апреля, вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.

На следующий день вице-премьер предупредил, что ухудшение состояния МКС может иметь серьезные последствия вплоть до катастрофы. По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект РОСС, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров.

20 апреля Рогозин отметил, что запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году. Спустя день он сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для МКС, будет переработан для использования на РОСС.

При этом 2 июня находящиеся на МКС российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубов завершили работы в открытом космосе. Отмечалось, что космонавты заменили сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря», в Центре управления полетами (ЦУП) подтвердили ее работоспособность. Они также подготовили модуль «Пирс» к отделению от МКС.