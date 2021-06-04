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ТАСС

Рогозин заявил, что мечтает полететь в космос туристом

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Генеральный директор Роскосмоса сказал, что такая мечта есть у многих и он не исключение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), что хотел бы полететь в космос.

"Любой нормальный человек мечтает слетать в космос, почему я должен быть исключением? Конечно, мечтал бы!" - сказал Рогозин в ответ на вопрос, хотел бы он сам слетать на орбиту космическим туристом.

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Полный текст интервью читайте в 18:00 мск на сайте ТАСС.

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