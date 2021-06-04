Войти
ТАСС

Роскосмос в 2021 году сдаст четыре ракеты "Ангара"

286
0
0
«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: Центр Хруничева

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, одна тяжелая ракета будет сдана в июне, легкая - в июле, а остальные планируется сдать к концу года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Четыре ракеты-носителя "Ангара" будут сданы до конца года, но не все планируется запустить к январю. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В этом году мы будем пытаться сдать, скорее всего, четыре ракеты: две тяжелые и две легкие. Это не значит, что все они полетят в этом году, но две полетят: одна легкая и одна тяжелая", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, одна тяжелая ракета будет сдана в июне, а легкая - в июле. Остальные планируется сдать к концу года.

Как уточнил Рогозин, тяжелая "Ангара-А5" в этом году должна испытать новый разгонный блок (РБ). "Раньше она летала с РБ "Бриз", а теперь это разгонный блок ДМ, его новое название - "Персей", - пояснил он, добавив, что нагрузку для ракеты будут выбирать военные. "Наше дело - поставка ракеты, разгонного блока, проведение испытаний, подтверждение технических характеристик", - отметил гендиректор Роскосмоса.

Рогозин также выразил мнение, что было бы неплохо запустить на тяжелой "Ангаре" космический аппарат, однако специфика испытаний дает "узкий маневр" по выбору нагрузки. "Есть полезные нагрузки, которые можно поставить на эту ракету, но мы должны проверить геостационарную орбиту (около 36 тыс. км над Землей - прим. ТАСС). Не каждый космический аппарат туда можно отправлять", - сказал глава госкорпорации.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

ПМЭФ

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Плесецк
Похожие новости
16.12.2020
В России планируют полеты людей в дальний космос на модулях, запускаемых на "Ангаре"
31.01.2018
Не счесть "Алмазов"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
24.12.2014
«Для России это большое, очень важное событие»
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
31.01.2012
Российская космонавтика: нужна стратегическая идея
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 05:41
  • 10
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М
  • 04.06 05:39
  • 92
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 04.06 03:43
  • 9
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 03.06 21:47
  • 1
Су-57 поведет за собой четверых «Охотников»
  • 03.06 21:43
  • 2
БДК ТОФ подавили «Градами» и артиллерией цели на побережье Японского моря
  • 03.06 19:50
  • 121
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 03.06 17:05
  • 0
Милитаризация космоса идет по плану
  • 03.06 16:53
  • 29
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 03.06 15:51
  • 141
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 03.06 15:11
  • 1
Украинский соперник пушки танка Т-14 "Армата" - 50Л "Витязь" оказался блефом
  • 03.06 14:32
  • 2
Завершена сборка первого УБС M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана
  • 03.06 14:24
  • 104
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.06 12:23
  • 1
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
  • 03.06 11:36
  • 1
KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics
  • 03.06 10:37
  • 3
Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году