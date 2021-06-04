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Известия.ru

Польский генерал рассказал о смертоносном российском оружии

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Источник изображения: Фото: youtube.com

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак считает, что Россия обладает оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта. Об этом он заявил в интервью интернет-порталу Onet.pl.

«Это невероятно смертоносные устройства, от которых сложно защититься, поскольку не существует систем, способных их обезвредить», — предположил Скшипчак.

Он также добавил, что в будущем вполне вероятна ситуация, в которой люди больше не смогут контролировать искусственный интеллект.

«Возможно, мы сами создадим нечто, что в будущем нас убьет», — сказал бывший командующий.

По его мнению, остановить такой исход событий уже невозможно и дальнейшее усовершенствование автономных боевых систем невозможно.

21 мая стало известно, что в России уже созданы боевые роботы с искусственным интеллектом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, началось серийное производство таких роботов. Это уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых «можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать».


Накануне источники в Минобороны РФ рассказали «Известиям», что в составе морской пехоты сформированы новые подразделения, задача которых — охотиться за беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Отмечалось, что первые учения новых подразделений прошли в мае на Каспии на базе 177-го полка морской пехоты.

В апреле в военном ведомстве сообщили, что на тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в технополисе «Эра» был представлен робот-манипулятор с обратной тактильной связью. Его преимущества, согласно предоставленной информации, состоят в небольшой массе и высокой мощности. В объект были установлены системы технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов.

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