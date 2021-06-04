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WarSpot

Австралия завершила поставки немецких «Боксеров»

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Источник изображения: warspot.ru

Компания Rheinmetall объявила о завершении поставок бронетранспортеров Boxer в Австралию. Вчера, 2 июня, портал janes.com сообщил о том, что австралийской армии переданы 25 боевых машин немецкой сборки. 13 машин Boxer в многоцелевой модификации и 12 в разведывательной будут использоваться для ознакомления и обучения австралийских солдат. Оставшиеся 186 бронетранспортеров из 211 заказанных в рамках программы Project Land 400 Phase 2 будут собраны в Австралии.

БТР Boxer австралийской армии

Источник изображения: janes.com

В марте 2018 года Минобороны Австралии назвало победителя программы Project Land 400 Phase 2 — им стал немецкий бронетранспортёр Boxer. Спустя несколько месяцев стороны официально финализировали итоги тендера и объявили о деталях закупки. Основная часть «Боксёров» будет вооружена боевым модулем LANCE с 30-мм пушкой Mauser Mk.30-2 и ПТРК Spike LR2.

Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8×8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.

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Страны
Австpалия
Германия
Нидерланды
Продукция
Boxer GTK
Spike NLOS
Компании
Rheinmetall
Проекты
Land 400
Медицина
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