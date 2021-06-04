Мишустин попробовал себя в роли рабочего в цеху "Камаза"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещающий завод двигателей ПАО "Камаз", ознакомился с возможностями современной конвейерной линии в сборочном цеху и собственноручно осуществил операции по установке головки блока цилиндров.

Главная особенность линии в том, что она управляется операционной системой, которая регистрирует точность и последовательность выполнения всех операций, записывая данные в электронный паспорт двигателя и автомобиля. Таким образом система осуществляет статистическое управление качеством выпускаемой продукции и применяет защиту от непреднамеренных ошибок по безопасности и по качеству.

Один из рабочих подробно объяснил Мишустину, как устроена система, и предложил ему попробовать самому установить головку блока цилиндров двигателя. Мишустин с большим интересом проделал все необходимые манипуляции. После этого он проверил по системе, хорошо ли справился с задачей, и явно остался доволен процессом.

Другой рабочий показал премьеру, как устанавливается масляный картер. На этой линии оборудование было оснащено функцией позиционирования для обеспечения выполнения последовательности затяжки резьбовых соединений. Как объяснил сотрудник "Камаза", система не позволяет выполнять действия в произвольном порядке.