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Российская газета

Испытания клона советской ЗУ-23-2 начались на Украине

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Источник изображения: Генштаб ВСУ

На Украине заявили, что им удалось локализовать советскую 23-мм спаренную зенитную установку ЗУ-23-2. Как сообщает "Украинский милитаристский портал", в настоящее время первый образец находится на Ровенском полигоне, где его проверяют специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

В случае благополучного завершения тестов "зушка" будет направлена на подконтрольную эксплуатацию в войска, после чего ожидается принятие этой модификации на вооружение ВСУ.

Работами по данной теме занималось предприятие "Рубин-2017" компании "Украинская бронетехника", ранее сумевшее скопировать еще одно изделие времен Советского Союза - 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, получивший местное название "Ланцея".

Ранее уже поступала информация, что на Украине удалось наладить производство стволов орудий 2А14 для этих зенитных установок. Якобы, на испытаниях они их тактико-технических характеристики оказались лучше, чем были у старых советских образцов. Однако когда запускали в серию печально известный своими многочисленными самоподрывами миномет М120-15 "Молот", тоже первоначально утверждали что-то подобное.

Разработанные более 60 лет назад ЗУ-23-2 активно используются в ВСУ. Их устанавливают не только на автомобили ГАЗ-66, ЗиЛ-131, бронированные транспортеры МТ-ЛБ, но и на танковые тягачи БТС-4.


Алексей Брусилов

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Страны
Украина
Продукция
БТС-4
МТ-ЛБ
Компании
ГАЗ Группа
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