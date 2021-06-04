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Известия.ru

Руководство НАТО пригласили на конференцию по безопасности в Москву

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что ведомство пригласило руководство НАТО на IX Московскую конференцию по международной безопасности. Мероприятие пройдет 22–24 июня.

Он отметил, что также приглашения получили главы оборонных ведомств 119 стран из разных регионов мира, в том числе государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки и ЕС.

Минобороны РФ, как отметил Фомин, не делает никаких исключений по политическим мотивам.

«А приезжать на конференцию или нет — право остается за каждой конкретной страной, за каждым конкретным участником», — заметил замминистра в интервью телеканалу RT в четверг, 3 июня.

Конференция, по его словам, позволит напрямую и честно обсудить самые острые проблемы современной безопасности. Отмечается, что в программу форума включены наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, которые решают в основном военные ведомства, в том числе проблема предотвращения террористических угроз.

«Уникальность и важность конференции заключается еще и в том, что в ней принимают участие военные, люди в погонах, которые, как никто другой, знают суть и цену войны, представляют масштаб угроз военной эскалации, последствий развития конфликтов, понимают необходимость диалога по предотвращению инцидентов», — подчеркнул Фомин.

Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что принять участие в московской конференции согласились уже руководители военных ведомств и командующие вооруженными силами 49 стран.

1 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении страны. Днем ранее он заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным.

По его словам, Москва нацелена на концентрацию фокуса внимания Совета Россия–НАТО на вопросах безопасности. При этом министр подчеркнул, что Москва все еще ждет от Североатлантического альянса ответа на многие предложения, которые уже более года рассматривают в НАТО.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что Россия создаст в ЗВО около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». По его словам, постоянное совершенствование боевого состава российских войск необходимо из-за действий Запада.

Министр также подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. Так, страны альянса и США увеличивают частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивают число своих учений.


Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией.

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