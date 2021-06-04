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ЦАМТО

IAI предоставит в лизинг БЛА "Херон" неназванной азиатской стране

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Беспилотник Heron TP
Беспилотник Heron TP.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 3 июня. Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) объявила, что недавно подписала контракт на предоставление одной из стран Азии в лизинг производимых компанией беспилотных авиационных комплексов с БЛА семейства "Херон".

Стоимость соглашения составляет 200 млн. долл. Это четвертая крупная сделка с БЛА, о которой компания IAI объявила в 2021 году.

Семейство "Херон" является основными БЛА компании IAI. Различные модели "Херон" применяются более чем 20 заказчиками во всем мире. Управление БЛА может осуществляться с борта фрегатов и с побережья. "Херон" могут применяться для обнаружения надводных кораблей и подводных лодок противника. БЛА может быть оснащен спутниковой системой связи, обеспечивает возможность взлета, выполнения полета и посадки в автоматическом режиме по переданной дистанционно команде без необходимости размещения станции управления рядом со взлетно-посадочной полосой.

Хотя IAI не называет заказчика и не раскрывает детали контракта, можно предположить, что соглашение заключено с Минобороны Индии. Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2021 года индийские СМИ объявили о подписании командованием Сухопутных войск Индии соглашения о лизинге четырех разработанных Israel Aerospace Industries (IAI) средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) "Херон-TP". БЛА предполагается применять вблизи спорной границы Индии с Китаем.

Как сообщалось, лизинговое соглашение было подписано в середине января благодаря "чрезвычайным полномочиям", предоставленным в июне 2020 года федеральным правительством Индии командующим видами ВС с целью ускорения поставок остро необходимой техники и вооружений на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем.

Командование Сухопутных войск и Министерство обороны Индии не комментировали соглашение, но, по оценке индийской консалтинговой компании Security Risks Asia, стоимость программы может оцениваться в 200 млн. долл. По данным отраслевых источников, срок аренды составляет три года с опционом, позволяющим продлить применение еще на два года.

В мае 2021 года индийский ресурс The Print со ссылкой на свои источники сообщил, что первые два БЛА будут доставлены в ближайшее время, а еще два течение трех месяцев.

"Херон-TP" – многоцелевой средневысотный БЛА большой продолжительности полета, оснащаемый различными полезными нагрузками. Он разработан на базе проекта израильского БЛА "Эйтан", принятого на вооружение ВВС Израиля. Максимальная взлетная масса БЛА – 5670 кг, длина – 14 м, размах крыла – 26 м, масса полезной нагрузки – 2700 кг. Беспилотник оснащен двигателем PT6 мощностью 1200 л.с. и может выполнять полет в течение 30 часов в радиусе 1000 км на высотах до 45 тыс. футов со скоростью до 220 узлов.

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Страны
Израиль
Индия
Китай
Компании
IAI
Проекты
2020-й год
БПЛА
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