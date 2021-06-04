Возбуждено дело о хищении при летных испытаниях корабля «Союз-ТМА»

Российская госкорпорация «Роскосмос» лишилась крупной суммы из-за мошеннических действий. Средства были украдены уже более пяти лет назад, однако уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере возбудили только сейчас, сообщил источник «Известий» в четверг, 3 июня.

По имеющимся данным, 31 декабря 2015 года госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт с ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» («ЦЭНКИ») на проведение летных испытаний с космическим кораблем «Союз-ТМА-М». Договор был связан с комплексом работ по обеспечению доставки на Международную космическую станцию (МКС) американских астронавтов. Цена контракта составила 3 007 726 360 рублей. Позже часть работ ФГУП «ЦЭНКИ» передало другому предприятию — ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» («ЦТП»).

«По результатам проверки установлено, что создание научно-технической продукции, оговоренной в контракте, осуществлено не было. При этом оплата работ была произведена», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с материалами расследования.

На данный момент сумма ущерба составляет чуть более 8 млн рублей, однако она еще может измениться. По данным «Известий», по факту хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», причем, речь идет о самой «тяжелой» ее части, а именно о хищении в особо крупном размере преступной группой по предварительному сговору.

Пока в материалах фигурируют занимавший на тот момент должность генерального директора ЗАО «ЦТП» Василий Икомасов и его заместитель. Список подозреваемых может пополниться как другими сотрудниками ЗАО «ЦТП», так и должностными лицами ФГУП «ЦЭНКИ» и РКК «Энергия».

Согласно последним данным, компания «ЦТП» ликвидирована. В открытом доступе имеется 14 записей об изменениях ее статуса, последнее датировано 29 октября 2019 года.

Накануне стало известно, что СУ СК по Амурской области возбудило два новых уголовных дела по факту махинаций на сотни миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный. По данным газеты «Коммерсант», первое дело связано с госконтрактом на строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива «Площадка № 3.2». Руководство «ЦЭНКИ» подписало три соглашения с подрядчиком (компанией «Респект-СМ»), общая стоимость которых составила более 4 млрд рублей. По версии следствия, подрядчику заплатили 700 млн рублей, при этом компания выполнила свои обязательства лишь на 100 млн рублей.

Второе уголовное дело связано с компанией «Баваль», которая должна была выполнять работы на том же объекте. По версии следствия, обе компании предоставляли в отделение Федерального казначейства, где у них были счета, подложные акты приемки выполненных работ, в том числе справки об их стоимости, затратах и счет-фактуру, отмечают журналисты.