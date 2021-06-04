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Известия.ru

Замглавы «Роскосмоса» по строительству освобожден от занимаемой должности

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что заместитель гендиректора «Роскосмоса» по строительству Юрий Росляк освобожден от занимаемой должности.

По его словам, новую кандидатуру на данный пост предложат на наблюдательном совете госкорпорации 9 июня.

«И вот на ближайшем наблюдательном совете мы еще раз, конечно, вернемся к этому вопросу, он произойдет у нас буквально, по-моему, 9 июня. И мы обязательно этот вопрос будем подробно разбирать, он связан с тем, что будет еще предложена новая кандидатура на этот пост», — сказал Борисов в эфире телеканала РБК в четверг, 3 июня.

В пресс-службе «Роскосмоса» уточнили, что ранее занимавший должность заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству Юрий Росляк перешел на работу в Центр Хруничева. Там он занял пост замгендиректора по капитальному строительству.

«Кандидатура нового заместителя генерального директора по строительству «Роскосмоса» будет представлена на наблюдательном совете», — заявил «РИА Новости» представитель пресс-службы госкорпорации.

Борисов в ходе своего интервью также заявил, что каждый факт хищений при строительстве космодрома Восточный будет рассмотрен, а виновные будут наказаны. По его словам, работа по предупреждению хищений и их пресечению проводится.

«Будет проводиться, безусловно, аудит всех тех затрат. Будут приниматься действенные меры. Я вам ответственно могу заявить, что, конечно, ни один факт вот этих безобразий не останется без внимания и каждый получит по заслугам», — сказал вице-премьер.

За строительство основных крупных строек на Дальнем Востоке, включая космодром Восточный, по его словам, отвечает созданная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Также Борисов отметил, что планы по наращиванию темпов строительства, чтобы войти в график, уже намечены. При этом он подчеркнул, что в ходе строительства есть и негативные моменты, в ходе которых тратятся и разворовываются бюджетные средства. В то же время он выразил уверенность, что причины таких правонарушений всегда носят комплексный характер.

«Это и организационные вещи, это неквалифицированный и нечистый на руку персонал, который отвечает за проведение всех тех работ, трат, на которые выделяются бюджетные средства», — сказал он.


Вице-премьер добавил, что находится в контакте с правоохранительными органами и получает всю необходимую информацию, но добавил, что данная проблема длится уже не один год. Решить ее, по словам Борисова, могут кадровые решения и организационные мероприятия. Кроме того, необходимо ужесточить контроль за движением и расходованием бюджетных средств.

«Это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить эти безобразия», — заключил Борисов.

Новый российский космодром запустили в работу с 2016 года. За это время с него осуществлено девять пусков, в том числе один аварийный в 2017 году.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года и подчеркнул, что за 2023 год «выходить нельзя».

В сентябре того же года Путин провел совещание по вопросам инфраструктуры космодрома, в ходе которого потребовал, среди прочего, выдержать поставленные сроки и более ответственно относиться к работе. Путин подчеркивал, что вокруг Восточного накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.

Кроме того, в ноябре глава государства указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный. По его словам, причастные «воруют сотнями миллионов», несмотря на уголовные дела и тюремные сроки.


В начале декабря 2019 года гендиректора организации, работавшей на одном из объектов Восточного, приговорили к 11 годам колонии — мужчина похитил более 660 млн рублей.

В феврале 2020 года суд города Железногорска Красноярского края признал виновным четырех фигурантов уголовного дела о хищении 25 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

В октябре были арестованы бывший директор космического центра «Восточный» Роман Бобков и главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук. Первого подозревали в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, а второго обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди Восточного.

В конце декабря того же года Рогозин выразил надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
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