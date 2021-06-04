Минобороны: Вооруженный конфликт проникает в космос и киберпространство

Об угрозах ближайшей перспективы, которые видят российские военные, рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими прослеживающимися в последнее время в мире тенденциями.

"Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка, видим тенденцию втягивания стран в "новую холодную войну", разделения государств на "своих" и "чужих". При этом "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", - рассказал замглавы военного ведомства в интервью телеканалу RT.

Во-вторых, по его словам, происходит систематическое разрушение сложившейся системы международных отношений, архитектуры безопасности, в то же время принижается роль международных организаций, как инструментов коллективного принятия решений в области безопасности. "Вместо международного права, определявшего на протяжении последних нескольких десятилетий основы глобальной и региональной стабильности навязывается порядок, основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и придумал этот самый порядок", - отметил военачальник.

Третья угроза, продолжил генерал Фомин, заключается в появлении принципиально новых видов вооружений, коренным образом меняющих расклад сил в современном мире. Параллельно вооруженное противоборство, по словам замминистра обороны, проникает в новые и новые сферы - в космос и киберпространство. А это, конечно же, ведет к изменению принципов и методов ведения войны.

В Минобороны отметили, что все эти темы "в той или иной степени" будут обсуждаться на предстоящей Московской конференции по международной безопасности. Форум пройдет в российской столице 22-24 июня.

Иван Петров