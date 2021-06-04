В Минобороны предупредили о начале новой холодной войны

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В мире начинается новая холодная война и уже идет доктринальное определение противников, считает заместитель министра обороны Александр Фомин.

По его мнению, сейчас в мире наблюдается несколько тенденций, которые обусловливают наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности.

"Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих", при том что "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", — сказал Фомин в интервью RT.

При этом систематически разрушается сложившаяся система международных отношений, архитектура безопасности, принижается роль международных организаций.

Вместо международного права навязывается порядок, "основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и придумал этот порядок", добавил замминистра.

Одновременно появляются принципиально новые виды вооружений, которые коренным образом меняют расклад сил, вооруженное противоборство проникает во все новые сферы — космос и киберпространство. Все это ведет к изменению принципов и методов ведения войны, подчеркнул Фомин.

По его словам, все эти темы будут обсуждаться на IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве с 22 по 24 июня.