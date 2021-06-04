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ТАСС

Росляк в мае перешел на работу в Центр им. М. В. Хруничева

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Заместитель гендиректора Роскосмоса Юрий Росляк
Заместитель гендиректора Роскосмоса Юрий Росляк.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Вице-премьер Юрий Борисов ранее сообщил, что заместитель гендиректора Роскосмоса, который отвечал в том числе за строительство космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Юрий Росляк, который ранее занимал должность замгендиректора Роскосмоса по строительству, в мае перешел на работу в Центр им. М. В. Хруничева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

"Юрий Росляк перешел в мае на работу в Центр Хруничева на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, кандидатура нового заместителя генерального директора по строительству Роскосмоса будет представлена на Наблюдательном совете.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью РБК сообщил, что заместитель гендиректора Роскосмоса Росляк, который отвечал в том числе за строительство космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. По его словам, на ближайшем наблюдательном совете 9 июня этот вопрос будет разбираться подробно.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Восточный Космодром
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