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Российская газета

Спасатели РФ и Норвегии проведут совместное учение "Баренц-2021"

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Источник изображения: Виталий Аньков/ РИА Новости

Команда спасательного буксира "Николай Чикер" Северного флота вышла в море и взяла курс к месту проведения международного учения "Баренц-2021". Там к морякам присоединятся экипажи военного Ил-38 и поисково-спасательного вертолета Ка-27.

"От российской стороны в международном учении также примут участие силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра "Администрация морских портов Западной Арктики", "Морской спасательной службы Росморречфлота", "Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации", "Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ" и пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Не менее представительно выглядят наши партнеры по этим учениям - норвежцы. Они задействуют в "Баренце-21" свои корабли, суда, самолеты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной авиации ВВС, а также силы и средства центров и службы контроля воздушного пространства "AVINOR".

Надо сказать, что "Баренц" - единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое Россия и Норвегия ежегодно проводят в Арктическом регионе на одном из участков морской границы. Хотя там участвуют представители ВМФ и ВМС, назвать эти маневры военными трудно. Там не стреляют, не пускают ракеты и торпеды. Зато специалисты двух стран отрабатывают совместные действия при поиске и спасении терпящих бедствие на море людей. А еще учатся предотвращать загрязнение нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики. При этом каждая из сторон действует в своих национальных водах.

В нынешнем году местом учения выбран район Варангер-фьорда, а основное руководство учебной операцией возложено на представителей Норвегии.


Юрий Гаврилов

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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Ил-38
Ка-27
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Арктика
Военные учения
СФ
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