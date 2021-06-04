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Российская газета

Китайские морпехи начали получать новейшие танки Тип 15

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Источник изображения: youtube.com

Подразделения морской пехоты военно-морских сил Китая стали вооружаться новейшими легкими танками Тип 15.

Впервые один из образцов в специальном морском камуфляже был замечен еще в июле 2018 года, когда проходил испытания. Однако в настоящее время, судя по всему, от нанесения на броню экспериментальной маскировочной окраски отказались, "пятнадцатые", поступившие в распоряжение морпехов, имеют уже традиционные зелено-песочные цвета.

Ранее в ходе учебных десантных операций для поддержки плавающих бронемашин в КНР использовали основные боевые танки Тип 96 и Тип 88А.

Последние, по всей видимости, и заменяют на Тип 15, которые вооружены такими же 105-мм пушками, но превосходят старые танки по возможностям систем управления огнем, маневренным и скоростным характеристикам. Они также имеют хорошую комбинированную защиту, при этом в максимальной комплектации легче на три с половиной тонны.

Необходимо отметить, что новые китайские танки оборудованы изменяемой гидропневматической подвеской, дающей большие преимущества в ходе боевых действий в горной местности. Кроме КНР техника, обладающая похожими данными, имеется только в Японии и Южной Корее.

Командование Народно-освободительной армии традиционно уделяет значительное внимание повышению возможностей морской пехоты и амфибийных сил флота. Созданы универсальные десантные корабли проектов 071 и 075. Целые бригады получают новые комплекты техники, например старые плавающие танки Тип 63А заменяют на "глиссерные" ZTD-05.

Недавно также стало известно, что их экспортные варианты стали поступать в ВМС Таиланда.


Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Таиланд
Япония
Проекты
Военные учения
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