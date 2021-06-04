Рынок печатной электроники ждёт миллиардный рост благодаря электромобилям.

Компания, занимающаяся исследованиями рынка, – IDTechEx – опубликовала отчёт о том, как переход на электромобили (EV) и автономность может подтолкнуть автомобильный рынок печатной электроники к тому, чтобы вырасти к 2031 году до $12,7 млрд.
Печатная электроника создается с помощью процесса, в котором используется основанный на растворе материал, который может быть органическими полупроводниками, неорганическими полупроводниками, металлическими проводниками, наночастицами и нанотрубками.
Согласно отчёту британской фирмы, поскольку ёмкость батареи EV сильно зависит от температуры, существует возможность для печатных массивов датчиков температуры обеспечить локальный мониторинг, и для печатных нагревателей – быть интегрированными в одну и ту же функциональную плёнку. Более эффективные батареи позволили бы увеличить дальность проезда автомобиля при заданном весе.
Ожидается, что автономность EV также выиграет от печатной электроники, поскольку могут появиться многочисленные сенсорные технологии и связанные с ними функции, такие как прозрачные нагреватели, встроенные антенны и даже гибкие дисплеи с низким разрешением для взаимодействия с пешеходами снаружи.
Исследователи считают, что когда дело доходит до внешнего вида, внутренние приложения предоставляют наибольшие автомобильные возможности для печатной/гибкой электроники.
Аналитики продолжают объяснять, что многие из этих сенсорных датчиков, скорее всего, будут производиться с помощью встроенной электроники (IME). Это означает, что сочетание электроники с термоформованным пластиком позволит сделать интегрированные системы, такие как центральные консоли и верхние панели управления, намного легче, доступнее и проще в изготовлении.