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Industry Hunter

Рынок печатной электроники ждёт миллиардный рост благодаря электромобилям

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Рынок печатной электроники ждёт миллиардный рост благодаря электромобилям
Рынок печатной электроники ждёт миллиардный рост благодаря электромобилям.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания, занимающаяся исследованиями рынка, – IDTechEx – опубликовала отчёт о том, как переход на электромобили (EV) и автономность может подтолкнуть автомобильный рынок печатной электроники к тому, чтобы вырасти к 2031 году до $12,7 млрд.

Печатная электроника создается с помощью процесса, в котором используется основанный на растворе материал, который может быть органическими полупроводниками, неорганическими полупроводниками, металлическими проводниками, наночастицами и нанотрубками.

Согласно отчёту британской фирмы, поскольку ёмкость батареи EV сильно зависит от температуры, существует возможность для печатных массивов датчиков температуры обеспечить локальный мониторинг, и для печатных нагревателей – быть интегрированными в одну и ту же функциональную плёнку. Более эффективные батареи позволили бы увеличить дальность проезда автомобиля при заданном весе.

Ожидается, что автономность EV также выиграет от печатной электроники, поскольку могут появиться многочисленные сенсорные технологии и связанные с ними функции, такие как прозрачные нагреватели, встроенные антенны и даже гибкие дисплеи с низким разрешением для взаимодействия с пешеходами снаружи.

Автомобили во всём ценовом диапазоне теперь содержат усложнённые продвинутые системы помощи водителю (ADAS). Со временем уровень автономии будет увеличиваться, и полная автономия уровня 5 ожидается в некоторых транспортных средствах уже в течение десятилетия, — говорится в докладе.

Исследователи считают, что когда дело доходит до внешнего вида, внутренние приложения предоставляют наибольшие автомобильные возможности для печатной/гибкой электроники.

Технологии человеко-машинного интерфейса, более просто описываемые как датчики давления или касания, особенно перспективны, — говорится в документе. — Уже широко используемые в датчиках занятости сидений печатные датчики давления, вероятно, найдут свой путь в панели управления, чтобы обеспечить более широкий диапазон входов, чем чисто ёмкостные сенсорные датчики, без затрат на механические переключатели.

Аналитики продолжают объяснять, что многие из этих сенсорных датчиков, скорее всего, будут производиться с помощью встроенной электроники (IME). Это означает, что сочетание электроники с термоформованным пластиком позволит сделать интегрированные системы, такие как центральные консоли и верхние панели управления, намного легче, доступнее и проще в изготовлении.

К 2031 году рынок IME составит около 1,3 миллиарда долларов, — говорится в отчёте.

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Страны
Великобритания
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