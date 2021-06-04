Опционально пилотируемый прототип псевдоспутника Solar Impulse 2 прошел летные испытания

Американский стартап Skydweller Aero готовится перейти к строительству псевдоспутника на солнечных батареях после успешных летных испытаний опционально пилотируемого прототипа Solar Impulse 2, знаменитого самолета на солнечных батареях, который совершил кругосветное путешествие. Как сообщает Jane’s со ссылкой на источники в компании, полет длился два с половиной часа. Воздушное судно поднялось на высоту 4878 метров.

Псевдоспутник – это беспилотный летательный аппарат, способный находиться в воздухе продолжительное время. Обычно продолжительность полета таких аппаратов исчисляется месяцами, хотя ни один из разрабатываемых сегодня псевдоспутников столь продолжительного полета еще не совершил.

Самолет Solar Impulse 2 оснащен 17,2 тысячи солнечных панелей, покрывающих верхние плоскости крыла, фюзеляжа и горизонтального хвостового оперения. Эти батареи питают четыре электромотора мощностью 13 киловатт каждый и заряжают четыре аккумуляторные сборки емкостью 41 киловатт-час каждая. Самолет может выполнять полеты на скорости 140 километров в час днем и 90 километров в час ночью, а предельная высота его полета составляет до 12 тысяч метров. В 2015-2016 годах Solar Impulse 2 совершил кругосветное путешествие. Протяженность маршрута составила около 40 тысяч километров, он состоял из 17 отрезков и занял чуть больше года. Проследить за его путешествием можно было в отдельной теме, а лучшие фотографии мы собрали в галерее «Одноместный тихоход».

Solar Impulse 2 начали переделывать в псевдоспутник в конце 2019 года в Испании. Аппарат планируется использовать для разведки, наблюдения и ретрансляции сигналов. Максимальная взлетная масса беспилотника составит 2,5 тонны. Псевдоспутник сможет выполнять полеты на скорости до 185 километров в час на высоте 14 тысяч метров. Аппарат сможет нести полезную нагрузку массой до 400 килограммов. Завершить переделку Skydweller Aero планирует в третьем квартале 2021 года.

Летные испытания опционально пилотируемого прототипа Solar Impulse 2 прошли в Альбасете. Они длились два с половиной часа, воздушное судно поднялось на высоту 4878 метров. Во время испытаний в кабине Solar Impulse 2 находился пилот. Он подтверждал команды оператора, который находился на земле и управлял аппаратом дистанционно, а затем система автоматически их выполняла. Цель демонстрации была – проверить эффективность основных программных и аппаратных компонентов будущего псевдоспутника, включая сенсорную, вычислительную и коммуникационную инфраструктуру, необходимую для автономного полета.

После успешных демонстрационных испытаний Skydweller Aero планирует развернуть серийное производство псевдоспутников на базе Solar Impulse 2. Если они пройдут сертификацию Европейского агентства авиационной безопасности, то будут допущены к полетам в общем воздушном пространстве.

Пока Skydweller Aero только готовится полностью убрать кабину пилота из Solar Impulse 2, японский псевдоспутник испытали полетом на высоте 19,2 тысячи метров. Аппарат в полете обеспечил покрытие сети стандарта LTE. К ней подключились несколько абонентов.

Василиса Чернявцева