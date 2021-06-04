ВМС Австралии могут закупить немецкие подводные лодки

ЦАМТО, 3 июня. ВМС Австралии изучают возможность закупки подводных лодок немецкого производства в качестве временного решения до поступления на вооружение после 2032 года 12 перспективных НАПЛ на базе французского проекта "Барракуда".

Как сообщает ресурс ABC.net.au, Министерство обороны Австралии также рассматривает несколько других "радикальных" вариантов, включая срочную модернизацию существующего флота ДЭПЛ "Коллинз".

Источники в Минобороны на условиях анонимности сообщили ABC.net.au, что глава Директората подводного флота ВМС коммодор Тимоти Браун недавно поручил начать предварительное исследование вопроса о возможности приобретения НАПЛ "Тип-214" немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Министерство обороны официально отказалось подтвердить или опровергнуть данное сообщение.

"Тип-214" – это ДЭПЛ, находящаяся в эксплуатации ВМС нескольких стран, включая Южную Корею, Португалию и Грецию, однако не отвечающая всем требованиям Австралии к перспективным НАПЛ, которые в конечном итоге заменят стареющие подводные лодки класса "Коллинз".

Один из представителей Министерства обороны на условиях анонимности заявил ABC.net.au, что предварительное исследование коммодора Брауна проводится морским флотом самостоятельно. К этому исследованию Департамент закупок вооружений и материальных средств Министерства обороны Австралии отношения не имеет.

Ранее сообщалось, что в начале прошлого года Министерство обороны Австралии рассматривало возможность расторжения сделки с французской Naval Group, предусматривающей строительство 12 перспективных неатомных подводных лодок.

По информации ABC.net.au, в австралийском оборонном ведомстве в "условиях повышенной секретности" обсуждался вопрос о возможном отказе от сделки стоимостью около 50 млрд. австр. долл.