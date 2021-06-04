"ОДК-Климов" получит от Новикомбанка финансовую поддержку в объеме 3 млрд рублей

Испытания построенного турбовального двигателя ВК-2500 на стенде АО "ОДК-Климов", сентябрь 2020 года.

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк и АО "ОДК-Климов" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение предусматривающее финансовую поддержку программ диверсификации и выпуска конкурентоспособной на мировых рынках продукции, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"В соответствии с соглашением Новикомбанк организует финансирование в размере 3 млрд рублей для реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, программа, которая реализуется в соответствии с соглашением между АО "ОДК-Климов" и Минпромторгом России, обеспечит рост производства гражданской, экспортно-ориентированной, конкурентоспособной на мировых рынках продукции.

"За счет льготных кредитов, предоставляемых Новикомбанком, мы планируем нарастить объемы производства ключевых гражданских продуктов ОДК-Климов - двигателей ВК-2500ПС-03, ТВ3-117ВМ/ВМА 3 серии, систем автоматического контроля", - сообщил исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, которая отметила, что банк активно поддерживает программы, направленные на повышение конкурентоспособности предприятий, содействует увеличению выпуска гражданской продукции.