Замглавы "Роскосмоса" по строительству Росляк перешел на другую работу

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Замглавы "Роскосмоса" по строительству Юрий Росляк перешел на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

"Юрий Росляк перешел на работу в Центр Хруничева на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству. Кандидатура нового заместителя генерального директора по строительству Роскосмоса будет представлена на Наблюдательном совете", - сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Росляк освобожден от должности из-за претензий к его работе. "Насколько я знаю, заместитель генерального директора "Роскосмоса Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома "Восточный", освобожден от занимаемой должности", - сказал Борисов в интервью "РБК-ТВ", сообщив, что Следственный комитет выявил ряд серьезных нарушений на Байконуре.