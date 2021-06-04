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Известия.ru

NASA решило возобновить изучение Венеры после 30-летней паузы

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NASA вернется к изучению Венеры после 30-летней паузы. Новое руководство американского космического агентства анонсировало две миссии на горячую планету, передает телеканал «Известия». Спутник Veritas просканирует поверхность и составит геологическую карту. Davinchi+ изучит плотную атмосферу Венеры. Зонд выяснит, существовал ли на поверхности планеты океан. В NASA отказались называть временные рамки или давать категоричные обещания в связи с новыми проектами.

NASA вернется к изучению Венеры после 30-летней паузы. Новое руководство американского космического агентства анонсировало две миссии на горячую планету, передает телеканал «Известия». Спутник Veritas просканирует поверхность и составит геологическую карту. Davinchi+ изучит плотную атмосферу Венеры. Зонд выяснит, существовал ли на поверхности планеты океан. В NASA отказались называть временные рамки или давать категоричные обещания в связи с новыми проектами.

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Россия
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NASA
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