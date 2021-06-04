Российские офицеры познакомились с натовцами в Эстонии

Эстонию в рамках выполнения предписаний Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетили с инспекцией тамошних военных объектов российские офицеры.

Об этом сообщает местный портал err.ee.

Российские инспекторы прибыли в военный городок Тапа, позже - на центральный полигон Сил обороны. Их визит в Тапа начался с рассказа командира 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии полковника Вахура Каруса — об истории, технике и вооружении этого подразделения.

Кроме того, инспекторов познакомили с размещенным в Тапа интернациональным батальоном НАТО и показали, как проходят учения «Весенний шторм». Эстонцы крайне беспокоятся о том, что «кремлёвская пропаганда» получит в своё распоряжение компрометирующие факты о солдатах других стран НАТО, дислоцированных в Эстонии.

Инспекция продолжилась на Центральном полигоне Сил обороны, где была осмотрена учебная зона. Инспекторы встретились с личным составом танкового подразделения НАТО и солдатами Калевского пехотного батальона.