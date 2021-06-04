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Sabah (Турция): будущее Атлантики

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Трефилов

Все внимание сегодня приковано к предстоящим переговорам Байдена с Эрдоганом, а потом с Путиным. По мнению автора, если к этим событиям добавить встречу российского лидера с главой КНР, то можно определить курс мировой политики на ближайшее будущее. А пока американские дипломаты ведут интенсивную антитурецкую пропаганду в Москве и Пекине. Зачем?

В эти дни все внимание приковано к двусторонним переговорам, которые президент США Джо Байден проведет 14 июня с президентом Эрдоганом в Брюсселе, а двумя днями позже с российским лидером Путиным в Женеве.

Если к этим двум встречам добавить переговоры Путина с главой КНР Си Цзиньпином 16 июля, то "картина визитов", которая определит курс мировой политики в ближайшем будущем, станет полной.

В течение последних трех-четырех месяцев не проходит и дня, чтобы армии экспертов по Евразии администрации Байдена, направившей всю свою энергию на Азию, не публиковали отчеты или статьи о Турции, России и Китае.

Основная цель всех этих отчетов и анализов, которые, несмотря на свою многочисленность, обладают весьма скудным содержанием, состоит в том, чтобы подорвать сближение между Бештепе (район в Анкаре, где расположена официальная резиденция президента Турции - прим. пер.) и Кремлем, а также стратегические отношения между Китаем и Турцией, Китаем и Россией.

Здесь реализуется двухступенчатый сценарий. Первый шаг предполагает быструю нормализацию отношений США и их союзников в Европе и на Ближнем Востоке с Турцией. А второй шаг направлен на подрыв азиатского курса Турции, ориентированного на Россию и Китай.

Смысл первого шага в том, чтобы пожать Эрдогану руку, не сумев скрутить ему запястье. Атлантика открыто ведет войну против нашей страны и нашего лидера начиная с 2013 года.

Что касается второго шага, нельзя допустить, чтобы оливковые ветви, протягиваемые Турции со всех сторон, застилали нам глаза. Атлантический мир, желающий взять Турцию в заложники, в предстоящий период будет еще больше прибегать к всевозможным грязным интригам, унаследованным еще от Византии.

Даже если откроется новая страница, в извечной геополитике Запада в отношении Турции ничего не изменится. Основная цель Запада - оторвать Турцию от Азии и Ближнего Востока и снова поставить под контроль Атлантики.

Собственно говоря, американские дипломаты уже давно ведут интенсивную антитурецкую пропаганду в Москве и Пекине.

Исламофобию, разжигаемую ими на Западе, они стремятся превратить в туркофобию в Азии.

На переговорах с Россией и Китаем за закрытыми дверями США крутят шарманку о том, что стратегическое видение Эрдогана, направленное на становление Турции глобальной державой, представляет угрозу не только для Атлантики, но и для Азии.

Потому что, если Турция - глобальная держава, значит, это в то же время балканская держава, средиземноморская, ближневосточная, североафриканская, кавказская, центральноазиатская, евразийская и мусульманская держава. Вот чего они боятся!

По этой причине главная забота администрации Байдена - закрыть страницы, которые наша страна открыла в отношениях с Россией и Китаем.

Например, обращает на себя внимание расшатывание доверия между Россией и Турцией из-за таких проблем, как сближение Украины и Турции, покупка Польшей ударных БПЛА у нас, Южная Осетия и Абхазия - по случаю визита премьер-министра Грузии в Турцию.

Однако Эрдоган и Путин не попадают в эти ловушки, что усложняет задачу США.

В то время как Россия и Китай предлагают Турции равноправное партнерство в новом мире, Запад мечтает взять Турцию в заложники и снова мобилизовать ее против России и Китая. И сколько бы белых страниц ни открылось, Запад не сможет нормализовать отношения с Турцией, пока не избавится от этого колониального мышления.

Таким образом, необходим новый глобальный консенсус, в котором также примет участие Турция. В то время как азиатские державы принимают эту реальность, Атлантика противится ей. Однако каждая минута работает против Запада. По этой причине переговоры Байдена с Эрдоганом и Путиным в известном смысле также определят будущее Атлантики.


Берджан Тутар (Bercan Tutar)

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