Войти
ИноСМИ

Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины

296
0
0
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Сергей Шойгу заявил о вынужденной мере — создании и развертывании до 20 новых частей и соединений. Автора статьи однако волнуют не причины этого решения, связанного с увеличением численности войск Североатлантического альянса на границах с Россией, а размышления на тему — станет ли Украина новым полем битвы между Россией и Западом?

Противостояние России и блока НАТО будет продолжаться вечно - в этом смысл их жизни

Российская Федерация всячески пытается поставить себя на место Советского Союза. И если раньше группировка войск была в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, и их задачей было создать противовес НАТО, то сегодня граница противостояния России и НАТО проходит по границе РФ и Украины. Вот почему США и Россия борются за нас - ведь тот, кто сможет на нашей территории развернуть свою группировку войск, будет иметь преимущество.

Поэтому НАТО держит Украину в партнерах и сотрудничает с нами, а Россия, естественно, хочет показать, что она - супердержава и представляет военную угрозу НАТО. И поэтому она разворачивает группировку войск, которую анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Но это - программа будущего. На этот год у них запланировано создание 15 воинских частей. И, скорее всего, если Шойгу назвал цифру в 20 частей и соединений (дивизий), то из них и могут создать эти дивизии. Плюс РФ отказалась от бригадно-батальонной структуры Вооруженных Сил и возвращаются на старую советскую дивизионно-полковую структуру. Соответственно, это увеличивает численность войск - если бригада была 3000-3500 человек, то дивизия - в четыре раза больше.

Но заявить о формировании 20 частей - еще не значит это сделать. Да, они включены в оборонзаказ РФ текущего года, но в этом году начнется лишь бумажная работа. Ведь для этого нужны военные городки, парковые зоны, казарменно-жилой фонд, личный состав, техника и вооружение, прохождение боевого слаживания и только потом - постановка в строй. То есть, для дивизии это может растянуться на 5-7 лет. К примеру, именно столько формировали одну достославную 150 мотострелковую дивизию, которая стоит вдоль украинских границ. То есть, дай бог, чтобы эти 20 соединений частей РФ развернула к 2025-2027 году и ввела в строй.

Кроме того, техника и вооружение для такого количества войск будет исчисляться тысячами единиц. И сможет ли российская промышленность произвести такое количество техники - неизвестно. Также для этого необходимо будет набрать, по разным оценкам, от 40 до 60 тысяч человек и всю эту ораву нужно будет кормить, одевать, обучать и построить квартиры для военных и членов их семей (особенно, если за основу будет браться контрактная армия). Потому пока что подобные заявления РФ - не более, чем планы.

Развертывание группировки на европейском театре военных действий у границ Украины будет продолжаться до тех пор, пока НАТО или РФ не прекратят свое существование. Противостояние России и блока НАТО будет продолжаться вечно - в этом смысл их жизни. Образ врага используется всеми политиками для консолидации общества, а отсутствие внешнего врага всегда ослабляет, особенно, если в стране тоталитарный режим. Потому Россия всегда будет пытаться нарастить войска, потому что экономически Советский Союз этого тоже не потянул и в результате сдулся. И это всегда будет использоваться в геополитических игрищах - например, на предстоящей встрече с Байденом Путин будет хвалиться тем, что на западной границе у него столько войск, что он дойдет до Ла-Манша.

Но у Байдена есть козырь - Украина. И как бы Путин не бряцал оружием, альянс всегда ткнет в карту и скажет: "Пройдите сначала Украину, а потом поговорим". Поэтому Россия хочет нас политически поглотить, чтобы сойтись с НАТО на украинско-польской границе, о чем Путин давно мечтает.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса


Олег Жданов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Польша
Россия
Словакия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
04.05.2021
Украинская карта Вашингтона
02.09.2019
Минобороны РФ готово ликвидировать склад боеприпасов в Приднестровье
02.12.2016
Свой вместо чужих
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 05:41
  • 10
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М
  • 04.06 05:39
  • 92
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 04.06 03:43
  • 9
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 03.06 21:47
  • 1
Су-57 поведет за собой четверых «Охотников»
  • 03.06 21:43
  • 2
БДК ТОФ подавили «Градами» и артиллерией цели на побережье Японского моря
  • 03.06 19:50
  • 121
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 03.06 17:05
  • 0
Милитаризация космоса идет по плану
  • 03.06 16:53
  • 29
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 03.06 15:51
  • 141
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 03.06 15:11
  • 1
Украинский соперник пушки танка Т-14 "Армата" - 50Л "Витязь" оказался блефом
  • 03.06 14:32
  • 2
Завершена сборка первого УБС M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана
  • 03.06 14:24
  • 104
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.06 12:23
  • 1
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
  • 03.06 11:36
  • 1
KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics
  • 03.06 10:37
  • 3
Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году