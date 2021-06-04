Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины

Сергей Шойгу заявил о вынужденной мере — создании и развертывании до 20 новых частей и соединений. Автора статьи однако волнуют не причины этого решения, связанного с увеличением численности войск Североатлантического альянса на границах с Россией, а размышления на тему — станет ли Украина новым полем битвы между Россией и Западом?

Противостояние России и блока НАТО будет продолжаться вечно - в этом смысл их жизни

Российская Федерация всячески пытается поставить себя на место Советского Союза. И если раньше группировка войск была в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, и их задачей было создать противовес НАТО, то сегодня граница противостояния России и НАТО проходит по границе РФ и Украины. Вот почему США и Россия борются за нас - ведь тот, кто сможет на нашей территории развернуть свою группировку войск, будет иметь преимущество.

Поэтому НАТО держит Украину в партнерах и сотрудничает с нами, а Россия, естественно, хочет показать, что она - супердержава и представляет военную угрозу НАТО. И поэтому она разворачивает группировку войск, которую анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Но это - программа будущего. На этот год у них запланировано создание 15 воинских частей. И, скорее всего, если Шойгу назвал цифру в 20 частей и соединений (дивизий), то из них и могут создать эти дивизии. Плюс РФ отказалась от бригадно-батальонной структуры Вооруженных Сил и возвращаются на старую советскую дивизионно-полковую структуру. Соответственно, это увеличивает численность войск - если бригада была 3000-3500 человек, то дивизия - в четыре раза больше.

Но заявить о формировании 20 частей - еще не значит это сделать. Да, они включены в оборонзаказ РФ текущего года, но в этом году начнется лишь бумажная работа. Ведь для этого нужны военные городки, парковые зоны, казарменно-жилой фонд, личный состав, техника и вооружение, прохождение боевого слаживания и только потом - постановка в строй. То есть, для дивизии это может растянуться на 5-7 лет. К примеру, именно столько формировали одну достославную 150 мотострелковую дивизию, которая стоит вдоль украинских границ. То есть, дай бог, чтобы эти 20 соединений частей РФ развернула к 2025-2027 году и ввела в строй.

Кроме того, техника и вооружение для такого количества войск будет исчисляться тысячами единиц. И сможет ли российская промышленность произвести такое количество техники - неизвестно. Также для этого необходимо будет набрать, по разным оценкам, от 40 до 60 тысяч человек и всю эту ораву нужно будет кормить, одевать, обучать и построить квартиры для военных и членов их семей (особенно, если за основу будет браться контрактная армия). Потому пока что подобные заявления РФ - не более, чем планы.

Развертывание группировки на европейском театре военных действий у границ Украины будет продолжаться до тех пор, пока НАТО или РФ не прекратят свое существование. Противостояние России и блока НАТО будет продолжаться вечно - в этом смысл их жизни. Образ врага используется всеми политиками для консолидации общества, а отсутствие внешнего врага всегда ослабляет, особенно, если в стране тоталитарный режим. Потому Россия всегда будет пытаться нарастить войска, потому что экономически Советский Союз этого тоже не потянул и в результате сдулся. И это всегда будет использоваться в геополитических игрищах - например, на предстоящей встрече с Байденом Путин будет хвалиться тем, что на западной границе у него столько войск, что он дойдет до Ла-Манша.

Но у Байдена есть козырь - Украина. И как бы Путин не бряцал оружием, альянс всегда ткнет в карту и скажет: "Пройдите сначала Украину, а потом поговорим". Поэтому Россия хочет нас политически поглотить, чтобы сойтись с НАТО на украинско-польской границе, о чем Путин давно мечтает.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса

Олег Жданов